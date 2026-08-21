Не кажіть «наверстати упущене»: як правильно сказати українською поширений вислів

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Російськомовний вислів «наверстать упущенное» українською найприродніше передати як «надолужити згаяне». Залежно від змісту також можна сказати «надолужити пропущене», «надолужити втрачене» або «надолужити прогаяне».

Наприклад: «Після хвороби школяр надолужив пропущене» або «Вона вирішила надолужити згаяне й повернутися до занять». Ці форми говорять про те, що людина заповнює прогалину в часі, знаннях, досвіді чи можливостях.

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Чому вживають «надолужити»

Дієслово «надолужити» означає наздогнати, заповнити або замінити втрачене, пропущене чи згаяне. Саме тому воно передає зміст російського «наверстать», коли йдеться про те, до чого людина повертається після перерви або втрати.

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Словник наводить сполуки «надолужувати пропущене» та «надолужувати прогаяне». Отже, «надолужити згаяне» спирається на нормативне значення українського дієслова.

Яке слово поставити після «надолужити»

Вибір залежить від ситуації. Можна сказати:

надолужити згаяне — коли йдеться про час або можливості, що минули;

надолужити прогаяне — коли наголос на тому, що не використали вчасно;

надолужити пропущене — про уроки, теми, знання чи інші незасвоєні частини;

надолужити втрачене — про те, чого бракує після втрати.

Чому не «наверстати упущене»

Слово «наверстати» в українській мові є, але має спеціальне поліграфічне значення. Словник пояснює його як виготовлення чогось шляхом верстання: наприклад, можна наверстати кілька аркушів книжки.

Тому «наверстати» доречне, коли йдеться про аркуші книжки та інші зверстані матеріали. Для часу, знань, навчання, досвіду чи втрачених можливостей природним дієсловом буде «надолужити».

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Пропустили уроки, відпочинок, можливість або час — надолужуйте пропущене, втрачене чи згаяне. А кілька аркушів книжки можна наверстати.

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