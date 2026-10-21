Не кажіть "тірамісу" та "капучіно": як правильно назвати звичні речі у кафе українською

Тирамісу / © ТСН.ua

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В українських кав’ярнях та ресторанах часто можна побачити меню з численними мовними помилками. Назвати запозичену страву чи напій правильно закликають мовознавці, нагадуючи про чинні норми Українського правопису.

Найчастіше плутанина виникає під час замовлення кави та десертів. Популярний італійський напій правильно називати «капучино», а не «капучіно». Також варто пам’ятати, що правильно казати ла́те з наголосом на першому складі й однією літерою «т», а замість подвоєння приголосних у запозиченнях слід писати «піца» замість «піцца». Коли ж ви розраховуєтеся за замовлення, замість суржикового слова «здача» треба вживати українське — «решта».

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Основна маса помилок у назвах популярних страв та фастфуду пов’язана з уживанням літер «і» та «и». Написання таких запозичених слів регулює так зване «правило дев’ятки». Згідно з ним, у загальних назвах іншомовного походження після дев’яти приголосних д, т, з, с, ц, ч, ш, ж та р перед наступним приголосним пишеться «и», а не «і». Запам’ятати ці літери допомагає фраза: «Де ти з’їси цю чашу жиру?».

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Саме тому правильно писати й замовляти «чипси», «чизбургер», «чизкейк», «мокачино», «ристрето».

Це ж правило стосується й відомого італійського десерту, назва якого дослівно перекладається як «підніми мене». У меню та рецептах часто можна зустріти варіант «тірамісу», який виник під впливом італійської чи російської вимови. Проте мовознавці наголошують, що єдиною правописною нормою є «тирамісу» — з літерою «и» після «т».

Винятки з цього правила виникають лише тоді, коли після літери іде голосний або «й», як у словах «діадема» чи «станція». Проте у випадку з десертом після «т» стоїть приголосний «р», тому варіант «тирамісу» є єдиним правильним. Фахівці закликають звертати увагу на мовні норми, аби дбати про чистоту та грамотність української мови.

Зауважимо, в українській мові тривають суперечки, як правильно казати про очі — «відкривати» чи «розплющувати», але для фізичного процесу нормативними є дієслова «розплющувати» і «заплющувати», тоді як «відкривати» та «закривати» щодо очей уживають лише у фразеологізмах на кшталт «відкрити комусь очі» (показати правду) чи «закривати очі на щось» (свідомо ігнорувати). Тож фахівці радять казати «розплющте очі» або «заплющте очі», а «відкривати» можна двері, новий ресторан, банківський рахунок чи науковий закон.

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Раніше ТСН.ua писав про те, що офіційного відповідника слову «душніла» в українській мові немає, але мовознавці уже запропонували кілька народних варіантів.

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