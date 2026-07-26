Не хліб і не манка: що додати у фарш, щоб вийшло удвічі більше пухких і соковитих котлет

Як приготувати смачні та ніжні котлети

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Кожна господиня має власний рецепт домашніх котлет. Одні додають білий хліб, інші використовують манну крупу, молоко чи панірувальні сухарі. Проте професійні кухарі радять звернути увагу на інший продукт, який здатний зробити страву не лише значно соковитішою, а й збільшити кількість готових котлет без утрати смаку. Йдеться про звичайні вівсяні пластівці дрібного помелу. Вони чудово вбирають м’ясний сік, під час приготування набухають і роблять структуру фаршу більш ніжною та повітряною.

Чому саме вівсяні пластівці

На відміну від хліба, вівсяні пластівці не перебивають природний смак м’яса. Вони практично непомітні у готовій страві, зате чудово утримують вологу всередині котлет.

Крім того, пластівці мають ще кілька переваг:

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збільшують об’єм фаршу;

допомагають котлетам краще тримати форму;

роблять середину м’якою навіть після охолодження;

не дозволяють м’ясному соку витікати під час смаження;

додають страві більше харчових волокон.

Саме тому багато кухарів використовують їх замість батона або манної крупи.

Як правильно додавати пластівці

Для котлет найкраще підходять дрібні вівсяні пластівці швидкого приготування. На 500 г фаршу достатньо взяти 3-4 столові ложки пластівців.

Перед використанням їх бажано залити невеликою кількістю теплої води чи молока приблизно на 10 хвилин. За цей час вони стануть м’якими й рівномірно змішаються з м’ясною масою.

Після цього пластівці додають до фаршу разом з іншими інгредієнтами.

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Які ще продукти зроблять котлети соковитішими

Щоб страва вийшла максимально ніжною, кухарі радять не забувати й про інші компоненти.

Цибуля додає соковитості та природної солодкавості. Її можна дрібно натерти або подрібнити блендером, щоб у готових котлетах не було великих шматочків. Невелика кількість холодної води або бульйону робить фарш пластичнішим і допомагає рівномірно розподілити вологу.

Якщо використовується нежирне м’ясо, можна додати трохи вершкового масла або подрібненого свинячого сала. Вони тануть під час приготування й роблять котлети особливо соковитими.

Не вимішуйте фарш занадто довго

Поширена помилка — надто інтенсивне вимішування. Якщо довго перемішувати м’ясну масу, вона стає щільною, а готові котлети можуть втратити легкість.

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Достатньо змішати всі інгредієнти до однорідності, після чого поставити фарш у холодильник на 20 хвилин. За цей час пластівці остаточно набухнуть, а маса стане більш еластичною.

Як правильно смажити котлети

Перед викладанням котлет сковороду потрібно добре розігріти. Спочатку котлети обсмажують по кілька хвилин із кожного боку до рум’яної скоринки. Потім вогонь зменшують, накривають сковороду кришкою й доводять страву до готовності.

Такий спосіб дозволяє зберегти максимум соку всередині.

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