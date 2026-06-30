Не холодильник і не пралка: названо головного “пожирача” електроенергії в домі

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Фахівці зазначають, що головним «енергожером» у багатьох оселях є не пральна чи сушильна машини, а зовсім інший прилад — електричний бойлер.

Про це пише blikk.

Чому саме бойлер споживає найбільше електроенергії

Електричний водонагрівач працює не лише під час нагрівання води. Він постійно підтримує її задану температуру, тому регулярно вмикається, щоб компенсувати втрати тепла.

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На обсяг споживання електроенергії впливають кілька чинників:

місткість бака;

встановлена температура нагріву;

якість теплоізоляції;

обсяг використання гарячої води.

Якщо бойлер занадто великий для потреб родини, він витрачає зайву електроенергію на нагрівання невикористаної води. Водночас надто маленький бак швидко спорожнюється, через що прилад змушений частіше нагрівати нову порцію води.

Фахівці рекомендують встановлювати температуру в межах 55–60 °C. Такий режим допомагає стримувати розмноження бактерій, зменшує утворення накипу та дозволяє економити електроенергію.

Скільки електроенергії споживають інші побутові прилади

Для порівняння сучасний холодильник зазвичай використовує приблизно 100–250 кВт·год на рік.

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Посудомийна машина споживає близько 150–270 кВт·год, а сушильна машина — 300–600 кВт·год щороку.

Водночас електричний бойлер може забезпечувати 20–30% усього споживання електроенергії в домогосподарстві, що робить його одним із найвитратніших побутових приладів.

Як зменшити витрати на роботу бойлера

Щоб скоротити споживання електроенергії, експерти радять:

підтримувати температуру води на рівні 55–60 °C;

регулярно очищати бойлер від накипу;

утеплити труби гарячого водопостачання;

користуватися економними душовими насадками;

обирати бойлер відповідного об'єму залежно від кількості мешканців.

Також важливо проводити своєчасне технічне обслуговування приладу, адже накип на нагрівальному елементі знижує його ефективність і збільшує витрати електроенергії.

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Експерти зазначають, що правильне налаштування бойлера та раціональне використання гарячої води допомагають не лише зменшити рахунки за електроенергію, а й продовжити термін служби самого водонагрівача.

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