Не кладіть ці продукти в морозилку, бо доведеться купувати до новорічного столу нові

Ми звикли за кілька днів до новорічних свят закуповувати продукти і зберігати їх у холодильнику. Адже так досить зручно, не треба стояти у довжелезних чергах у переддень Нового року. Однак, є такі продукти, які не можна зберігати у морозилці, хоча багато хто цього не знає. Бо вони втрачають свій смак та користь. Розповідаємо, які продукти не варто зберігати у морозильній камері, щоб напередодні свята не довелося витрачати зайвий час і кошти на їх повторне придбання.

Які продукти не можна зберігати в морозилці

Куряче філе й морепродукти. Справа в тому, що ці продукти мають високий вміст білка, який під дією низьких температур руйнується. Тому розморожені курка чи кальмари абсолютно не принесуть жодної користі для організму. А після приготування ці продукти стають сухими і несмачними.

Справа в тому, що ці продукти мають високий вміст білка, який під дією низьких температур руйнується. Тому розморожені курка чи кальмари абсолютно не принесуть жодної користі для організму. А після приготування ці продукти стають сухими і несмачними. Зелень. Так, наразі мережею шириться безліч відео з інструкціями, як правильно зберігати кріп чи петрушку в морозилці. Втім, не варто слідувати порадам з інтернету, оскільки під час тривалого зберігання в морозилці зелень втрачає всі свої корисні мікроелементи. Якщо немає змоги часто купувати кріп, петрушку чи зелену цибулю, їх можна самостійно вирощувати на підвіконні. І не потрібно буде взимку витрачати кошти, у вас на підвіконні буде свій город.

Так, наразі мережею шириться безліч відео з інструкціями, як правильно зберігати кріп чи петрушку в морозилці. Втім, не варто слідувати порадам з інтернету, оскільки під час тривалого зберігання в морозилці зелень втрачає всі свої корисні мікроелементи. Якщо немає змоги часто купувати кріп, петрушку чи зелену цибулю, їх можна самостійно вирощувати на підвіконні. І не потрібно буде взимку витрачати кошти, у вас на підвіконні буде свій город. Броколі. Досить несподівано цей продукт також потрапив до цього списку. Адже в супермаркетах можна побачити безліч упаковок з броколі у морозильних камерах. Однак експерти зі здорового харчування переконують нас у тому, що броколі не варто піддавати заморожуванню. Оскільки після розморожування цей продукт втрачає всі свої корисні та смакові властивості.

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