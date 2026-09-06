Не кладіть овочі одразу у воду: одна хитрість зробить бульйон значно смачнішим

Бульйон / © Фото з відкритих джерел

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Існує простий кулінарний прийом з овочами, який допомагає зробити смак і аромат такої страви як бульйон виразнішими, а його колір — більш апетитним. Потрібно лише кілька хвилин перед тим, як додавати воду.

Про це йдеться у матеріалі pysznosci.

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У багатьох українських родинах моркву, корінь петрушки та селеру одразу кладуть у каструлю разом із м’ясом і холодною водою. Це класичний спосіб приготування бульйону. Однак черговість можна змінити.

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Якщо спочатку злегка обсмажити овочі, готовий бульйон матиме більш глибокий смак, приємний аромат і золотистий відтінок.

Які овочі потрібно обсмажити

Для цього способу підійдуть морква, корінь петрушки та шматочок селери. Овочі варто нарізати досить великими шматками. Так вони не розваряться надто швидко і матимуть достатню площу для контакту з гарячим дном каструлі.

У каструлю потрібно додати невелику кількість олії або топленого масла, а потім викласти овочі в один шар. Постійно перемішувати їх не потрібно.

Зачекайте, доки на поверхні овочів з’явиться легка рум’яна скоринка. Особливо добре, якщо морква місцями трохи підрум’яниться.

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Саме під час такого обсмажування овочі набувають більш насиченого аромату, який згодом переходить у бульйон.

Водночас пересмажувати овочі не варто. Чорні підгорілі шматочки можуть надати страві гіркоти. Достатньо кількох хвилин на середньому вогні.

Коли додавати м’ясо та воду

Після того як овочі підрум’янилися, до них можна додавати м’ясо. Для бульйону підійдуть курка, яловичина або індичка.

І лише після цього все заливають холодною водою. Такий порядок допомагає поступово розкрити смак як м’яса, так і попередньо обсмажених овочів.

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Далі до каструлі можна додати цибулю, підпечену над вогнем, лавровий лист, духмяний перець і кілька горошин чорного перцю.

Важливо не давати бульйону сильно кипіти. Найкраще готувати його на невеликому вогні, коли рідина лише злегка побулькує. Надто інтенсивне кипіння може зробити бульйон каламутним, а м’ясо — сухішим.

Чому цей спосіб варто спробувати

Обсмажування овочів особливо доречне, якщо м’яса для бульйону цього разу менше, ніж зазвичай. Воно допомагає зробити смак більш насиченим і не таким водянистим.

Крім того, підрум’янені овочі надають бульйону природного золотистого кольору. Для цього не потрібно використовувати готові суміші спецій чи інші додаткові підсилювачі смаку.

Тож наступного разу перед тим, як наливати воду в каструлю, варто витратити кілька хвилин на овочі. Цей нескладний крок може помітно змінити смак звичайного домашнього бульйону.

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