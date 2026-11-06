Не кладіть це в пральну машину: вісім речей, які більшість людей перуть неправильно

Що не можна прати в пральній машині / © pexels.com

Реклама

Часто ми за звичкою відправляємо в прання все, що потребує очищення, не перевіряючи склад тканини та рекомендації виробника. Проте є щонайменше вісім категорій речей, з якими варто бути особливо обережними. Розповідаємо, що не можна прати в пральній машині та чим замінити звичайне машинне прання.

Одяг із паєтками, бісером і мереживом

Ошатні сукні, блузи та інші речі з декоративними елементами потребують делікатного догляду. Під час обертання барабана паєтки можуть відриватися, бісер — пошкоджуватися, а вишивка — деформуватися. Особливо вразливими є прикраси, які прикріплені до тканини за допомогою клею.

Реклама

Обережності потребують і мереживні вироби. Вони можуть зачепитися за блискавки, гачки або ґудзики інших речей у барабані, через що на тканині з’являться затяжки та розриви.

Реклама

Як доглядати: невеликі забруднення краще видаляти локально, а якщо річ потребує повноцінного очищення — обирати ручне прання або хімчистку відповідно до рекомендацій на етикетці.

Бюстгальтери та інша спідня білизна

Нижня білизна здається цілком придатною для машинного прання, однак моделі з кісточками, мереживом і застібками можуть створювати проблеми.

Металеві кісточки бюстгальтера іноді виходять із тканини під час прання та можуть пошкодити барабан або застрягти всередині пральної машини. Гачки й застібки також здатні чіплятися за інший одяг, розтягувати еластичні волокна та псувати делікатні тканини.

Як доглядати: найбезпечніший варіант для делікатної білизни — ручне прання. Якщо виробник дозволяє машинне, використовуйте спеціальний сітчастий мішечок, застібайте бюстгальтер перед завантаженням і вибирайте делікатний режим. Замість мішечка можна використати чисту наволочку, але вона має надійно закриватися.

Реклама

Одяг із монетами та ключами в кишенях

Забуті в кишенях дрібниці — одна з найпоширеніших причин неприємностей під час прання. Монети, ключі та інші тверді предмети під дією обертання барабана можуть пошкодити його поверхню, застрягнути в зливній системі або навіть розбити скло дверцят.

Крім того, сторонні предмети можуть спричинити сторонній шум під час роботи техніки та перешкоджати нормальному зливу води.

Як уникнути проблеми: перед кожним завантаженням перевіряйте всі кишені, особливо в джинсах, куртках і дитячому одязі. Також варто вивертати речі навиворіт, щоб переконатися, що всередині не залишилося дрібних предметів.

Кросівки зі шкіряними вставками

Не всі кросівки можна безпечно прати в машинці. Особливо це стосується моделей із натуральної шкіри або шкіряними декоративними елементами.

Реклама

Вода, мийні засоби та механічне навантаження можуть пошкодити поверхню шкіри, спричинити її деформацію або втрату первісного вигляду. Деякі спортивні моделі також можуть зменшитися в розмірі або втратити властивості матеріалів, з яких виготовлена підошва.

Як доглядати: очищуйте шкіряні вставки спеціальними засобами та м’якою тканиною. Для текстильних кросівок машинне прання можливе лише тоді, коли це дозволяє виробник. Перед очищенням обов’язково перевірте рекомендації на етикетці або сайті бренду.

Одяг із плямами бензину та інших легкозаймистих речовин

Речі, на які потрапили бензин, розчинники, розріджувачі фарби та інші легкозаймисті речовини, потребують особливої уваги. Такі забруднення можуть становити пожежну небезпеку, особливо під час подальшого сушіння в електричній сушарці.

Навіть якщо пляма здається незначною, залишки горючої речовини можуть зберігатися у волокнах тканини. Висока температура здатна створити небезпечні умови для займання.

Як діяти: не кладіть такий одяг у сушильну машину та не намагайтеся видалити забруднення звичайним пранням навмання. Дотримуйтеся інструкцій виробника речовини та рекомендацій щодо очищення тканини. Якщо йдеться про значне забруднення бензином або розчинником, зверніться до спеціалізованої хімчистки й попередьте працівників про тип речовини.

Одяг, вкритий шерстю домашніх тварин

Якщо вдома є кіт або собака, шерсть на одязі та текстилі — звична проблема. Однак класти речі з великою кількістю шерсті безпосередньо в пральну машину не варто.

Під час прання шерсть намокає, збивається в грудочки та може осідати на стінках барабана, ущільнювачах і фільтрах. Частина ворсинок потрапляє у зливну систему, через що з часом може погіршитися відведення води. Крім того, шерсть здатна залишатися на інших речах після завершення циклу.

Як доглядати: перед пранням ретельно очистіть одяг липким роликом, щіткою або спеціальною рукавичкою для видалення шерсті. Так ви зменшите кількість ворсинок, які потраплять усередину техніки.

Надмірна кількість одягу в барабані

Бажання випрати все за один раз зрозуміле, особливо коли накопичилося багато білизни. Проте перевантаження пральної машини може негативно позначитися і на якості прання, і на стані техніки.

Коли барабан заповнений до країв, речі не можуть вільно переміщатися. Через це вода та мийний засіб розподіляються нерівномірно, а забруднення можуть залишатися на тканині. Надмірна вага також створює додаткове навантаження на двигун, підшипники та інші механізми.

Як уникнути проблеми: дотримуйтеся максимальної ваги завантаження, зазначеної виробником. Враховуйте, що для різних програм допустима кількість білизни може відрізнятися. Об’ємні ковдри, пледи та інші великі вироби краще прати в машинах із відповідною місткістю або віддавати до спеціалізованої пральні.

Ділові костюми

Піджаки та штани з костюмної тканини потребують особливого догляду. Навіть делікатний режим не завжди підходить для таких виробів, оскільки вода та механічне навантаження можуть вплинути на форму, підкладку, проклеєні деталі та структуру матеріалу.

У результаті піджак може втратити чітку лінію плечей, тканина — деформуватися, а виріб — виглядати неохайно навіть після прасування.

Як доглядати: насамперед перевірте інформацію на внутрішній етикетці. Якщо дозволена лише хімчистка, не експериментуйте з домашнім пранням. Щоб освіжити костюм між професійними чищеннями, можна скористатися відпарювачем, якщо це не суперечить рекомендаціям виробника.

Як подовжити термін служби пральної машини та одягу

Щоб уникнути пошкоджень і зайвих витрат на ремонт, дотримуйтеся кількох простих правил:

перевіряйте кишені перед кожним пранням;

сортуйте одяг за кольором, типом тканини та допустимою температурою;

читайте інформацію на етикетках виробів;

використовуйте мішечки для делікатної білизни;

не перевантажуйте барабан;

видаляйте шерсть тварин і великі забруднення до завантаження речей;

не сушіть одяг із залишками легкозаймистих речовин у сушильній машині;

регулярно очищуйте фільтр і доглядайте за пральною машиною відповідно до інструкції.

Правильний догляд допоможе зберегти форму, колір і якість улюблених речей, а також зменшить ризик несправностей побутової техніки.

FAQ

Що категорично не можна прати в пральній машині?

Не рекомендується прати в машинці речі з крихкими декоративними елементами, делікатну білизну без захисту, вироби зі шкіри, костюми з позначкою «лише хімчистка» та одяг із залишками легкозаймистих речовин. Також перед пранням потрібно прибирати з кишень монети й ключі, видаляти шерсть тварин і не перевантажувати барабан.

Що може зіпсувати пральну машину?

Пошкодити пральну машину можуть сторонні тверді предмети в кишенях, зокрема монети та ключі, металеві деталі одягу, які від’єдналися під час прання, а також надмірне завантаження барабана. Велика кількість шерсті тварин може накопичуватися у фільтрах і зливній системі. Щоб уникнути несправностей, перевіряйте кишені, використовуйте спеціальні мішечки для делікатних речей і дотримуйтеся рекомендованого завантаження.

Новини партнерів

Новини партнерів