Не кладіть ці продукти у холодильник: коли холод рятує, а коли псує смак

Холодильник / © pexels.com

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Холодильник має бути передусім місцем для продуктів, які швидко псуються, а не універсальною шафою для всієї їжі. Правильне зберігання допомагає зменшити ризик харчових отруєнь, але для частини овочів та інших продуктів важливі також смак, текстура й умови, вказані виробником.

ТСН.ua розповідає, що охолоджувати, а що краще залишити на поличці.

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Що охолоджують передусім заради безпечності

Сире м’ясо та риба, молочні продукти, готові страви й нарізані продукти потребують холоду. Їх варто зберігати в холодильнику за температури 4 °C або нижче. Окрему увагу слід приділяти тому, що вже нарізали або подрібнили. Для таких продуктів змінюється не лише зручність зберігання, а й вимоги до безпечності.

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Зберігання їжі охолодженою за належної температури — один із найкращих способів запобігти або сповільнити ріст цих бактерій.

Їжу, яка потребує охолодження, не можна залишати за кімнатної температури більш як на дві години. Якщо надворі або в приміщенні понад 32 °C, безпечний проміжок скорочується до однієї години. Після цього продукт може виглядати й пахнути нормально, але це не гарантує, що він безпечний.

Нарізані або подрібнені помідори також належать до продуктів, для яких важливий холод: FDA рекомендує тримати їх за температури нижче 5 °C. Це правило стосується саме оброблених томатів, а не автоматично всіх помідорів без винятку.

Де температура змінює смак і текстуру

Цілі помідори не варто бездумно ховати в холодильник лише тому, що там холодніше. Для них температура може впливати на смак і текстуру, тому спосіб зберігання залежить від стану плода та того, коли його планують використати. Після нарізання пріоритет змінюється: такий помідор потрібно охолодити.

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Схожий принцип працює і з іншими продуктами. Хліб, шоколад та овочі можуть по-різному реагувати на холод: він здатен змінити їхню структуру, смакові властивості або те, як продукт поводиться після повернення до кімнатної температури. Тому питання не в тому, чи «корисний» холодильник загалом, а в тому, що саме зберігають, у якому воно стані та на який час.

Це не означає, що продукти, які краще почуваються поза холодильником, можна залишати в теплі після відкриття або готування. Якщо їжа стала вологою, її нарізали, змішали з іншими компонентами або на упаковці з’явилася вимога охолодження, орієнтуватися потрібно вже на ці умови.

Підтримувати порядок у холодильнику теж важливо: продукти, які потребують холоду, мають швидко потрапляти всередину після покупки або приготування. Практичні поради, як упорядкувати холодильник, щоб тримати їжу свіжою допоможуть розкласти їх так, щоб контролювати умови зберігання й не забувати про відкриті упаковки.

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