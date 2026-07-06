Не кладіть туалетний папір на сидіння у громадському туалеті: експерти пояснили, чому це небезпечно

Туалетний папір

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Фахівці попереджають, що звичка класти туалетний папір на сидіння у громадському туалеті в якості захисту, не лише не знижує ризик зараження, а й може його підвищити.

Про це пише польське видання Ofeminin.

Чому туалетний папір не захищає від бактерій

На перший погляд здається, що сидіння унітаза — одне з найбрудніших місць у громадському туалеті. Проте експерти зазначають, що сучасні сидіння виготовляють із гладких матеріалів, які ускладнюють закріплення та розмноження бактерій на їхній поверхні.

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Натомість туалетний папір має пористу структуру, добре поглинає вологу і значно легше накопичує мікроорганізми.

Звідки на папері беруться мікроби

Фахівці пояснюють, що під час змивання води, особливо якщо кришка унітаза залишається відкритою, у повітря піднімаються дрібні краплі, які можуть містити бактерії та інші мікроорганізми. Частина з них осідає на навколишніх поверхнях, зокрема й на рулоні туалетного паперу.

Ще один фактор ризику — людський. Не всі відвідувачі громадських туалетів миють руки перед тим, як торкатися рулону паперу. Через це на його поверхні також можуть накопичуватися бактерії.

Як безпечніше користуватися громадським туалетом

Замість того щоб застеляти сидіння туалетним папером, експерти рекомендують користуватися одноразовими гігієнічними накладками або власними вологими чи сухими серветками, які зберігалися у чистому місці.

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Водночас найефективнішим способом захисту від інфекцій залишається ретельне миття рук після відвідування туалету. Також бажано не торкатися руками обличчя, очей чи рота до моменту, поки вони не будуть добре вимиті.

Фахівці наголошують, що саме дотримання правил особистої гігієни є найкращим способом мінімізувати ризик контакту зі шкідливими мікроорганізмами.

Нагадаємо, засиджування туалеті може негативно вплинути на здоров’я кишківника та органів малого таза.

Медики пояснили, скільки часу вважається нормою для дефекації, чому не варто затримуватися на унітазі та які звички допоможуть уникнути неприємних наслідків.

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