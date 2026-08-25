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Не кладіть їх разом: експерти розповіли, яке сусідство псує свіжі банани за одну ніч
Щоб придбані банани залишалися свіжими тижнями і не перетворювалися на чорну кашу, експерти радять підбирати умови зберігання виключно за кольором їхньої шкірки.
Кулінарні експерти радять чітко розділяти банани за рівнем стиглості для подовження терміну їхнього зберігання та захисту від швидкого почорніння. Знання кількох простих правил щодо температури і правильного товарного сусідства допоможе зекономити гроші та надовго зберегти плоди свіжими.
Про найпоширеніші помилки під час зберігання цих фруктів пише Pyszności.
Зелені на стіл, жовті — у холод
Головним орієнтиром для правильного зберігання завжди слугує колір шкірки. Експерти категорично забороняють класти недостиглі, зелені або ледь жовті банани до холодильника. За низьких температур процес дозрівання повністю зупиниться, а шкірка плоду миттєво почорніє.
Такі фрукти варто тримати за кімнатної температури у сухому місці на спеціальній підставці або просто на столі. Господині мають обов’язково ховати їх від прямих сонячних променів, гарячих батарей чи тепла від кухонної плити.
Натомість яскраво-жовті банани з першими коричневими цяточками краще сховати у холод. Низька температура суттєво сповільнить подальше дозрівання плоду. Це надійно збереже м’якуш пружним та смачним протягом кількох днів.
Етилен і «небезпечні» сусіди
Банани активно виділяють велику кількість етилену, який стрімко прискорює дозрівання інших продуктів. Тому фахівці не радять залишати їх в одному кошику з іншими свіжими овочами та фруктами. Водночас ця властивість чудово допомагає швидко довести до стиглості тверде авокадо чи зелені помідори, якщо покласти їх поруч.
Також експерти радять обов’язково розділяти великі в’язки фруктів. Найбільш стиглі плоди краще відразу відправити у холодильник. Натомість зелені банани варто залишити достигати на кухонному столі.
Що робити з чорними бананами
Чорна шкірка виглядає вкрай непривабливо, проте вона не завжди вказує на псування фрукта. Перш ніж викинути такий банан, варто дуже ретельно його оглянути.
Ознаками справжнього псування слугують:
наявність видимих слідів плісняви;
різкий кислий або виражений алкогольний запах;
занадто водяниста, кашеподібна текстура м’якуша.
За відсутності цих ознак темний банан залишається абсолютно безпечним для здоров’я. Перестиглі фрукти стають неймовірно солодкими, тому господині ідеально використовують їх для домашньої випічки. З них виходять смачний класичний банановий хліб, млинці чи солодкі сирники.
Нагадаємо, харчова цінність бананів змінюється залежно від стиглості — від рівня цукру до клітковини. Дієтологи пояснили, як ступінь стиглості банану впливає на здоров’я та який варіант обрати для різних потреб організму.