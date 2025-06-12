Як швидко позбутися накипу в чайнику / © Unsplash

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Накип у чайнику — знайома багатьом проблема, яка не лише псує його зовнішній вигляд, а й негативно впливає на смак води. Однак є кілька простих, доступних і надійних способів, які допоможуть повернути чайнику бездоганну чистоту без використання агресивної побутової хімії. Ці методи перевірені часом і особливо цінуються досвідченими господинями, які вибирають безпечні та бюджетні рішення для побутових справ.

Як приготувати ефективний розчин проти накипу

У склянці води розчиніть 100 мл звичайного білого оцту, 2 столові ложки лимонної кислоти, столову ложку харчової соди. Влийте суміш у чайник і закип’ятіть 2–3 рази. Після останнього кип’ятіння залиште розчин усередині на 30 хвилин. Ретельно промийте чайник проточною водою. Після процедури закип’ятіть чисту воду 1–2 рази, щоб повністю прибрати залишки накипу та стороннього запаху.

Завдяки поєднанню оцту, лимонної кислоти та соди, розчин ефективно розщеплює навіть старий, щільний шар накипу. І все це — без шкідливих речовин і витрат на дорогу побутову хімію.

Які ще методи, щоб швидко позбутися накипу в чайнику

Шкірки лимона чи апельсина. У такий спосіб можна не лише позбутися накипу в чайнику, а й надати йому легкого цитрусового аромату. Спочатку наповніть чайник водою, додайте свіжі цитрусові шкірки від двох плодів. Поставте чайник на плиту і дайте закипіти, потримайте на середньому вогні 15 хвилин, потім зніміть і дайте постояти упродовж 20 хвилин. Після закінчення часу помийте чайник, накип легко зійде, а після цитрусових шкірок залишиться приємний аромат.

Газована мінеральна вода з високим умістом кислотності. Треба налити літру газованої несолодкої води в чайник, закип’ятити, зняти з вогню і залишити на пів години. Потім ретельно промийте чайник. Кислоти мінералки легко розчинять накип, він зникне, неначе й не було.

Щоб накип не з’являвся знову, варто використовувати фільтровану воду і проводити профілактичне очищення хоча б раз на місяць.

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