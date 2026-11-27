Капуста для квашення — найкращі сорти та ознаки якісного овоча

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Щоб квашена капуста вийшла смачною, хрусткою та не перекисала під час зберігання, важливо правильно обрати овоч. Значення мають не лише сорт, а й форма, вага та зовнішній вигляд качана.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Київ24».

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Для квашення варто обирати середньостиглі та пізні сорти капусти, а от від молодої краще відмовитися.

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Якщо заготівлю планують спожити найближчим часом, добре підійде сорт «Слава». Для зимових запасів варто обирати «Харківську зимову». Завдяки щільній структурі листя процес ферментації відбувається повільніше, тому капуста довше зберігає оптимальну кислотність і не перекисає.

Для заготівель у великих обсягах підійде гібрид «Мегатон». Він має великі головки з невеликою серцевиною, що робить овоч зручним для перероблення.

Особливо вдалою для квашення буде капуста, зібрана після перших незначних заморозків. У її листі міститься більше природних цукрів, завдяки чому овоч краще бродить, набуває приємного аромату та солодкуватого смаку.

Як обрати капусту для квашення в магазині

Якщо визначити сорт капусти неможливо, варто орієнтуватися на її зовнішні ознаки. Перевагу слід віддавати великим головкам, які є важкими для свого розміру та мають дещо приплюснуту форму. У таких качанах листя щільно прилягає одне до одного, що допомагає зберегти текстуру овоча під час ферментації.

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Окрему увагу необхідно звернути на ніжку та черешки листя. Якщо на них помітні чорні цятки або темні кільця, від покупки краще відмовитися. Такі ознаки можуть свідчити про те, що всередині капусти вже є чорні плями або грибок.

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