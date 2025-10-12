Не крутить лічильник і гріє краще: просто покладіть це за батарею — і в домі стане тепліше

Радіатор. / © Фото з відкритих джерел

Протягом осінніх та зимових місяців багато людей шукають способи підвищити тепловий комфорт у своєму будинку без додаткових витрат. Виявляється, є простий трюк, що може допомогти вам ефективніше обігрівати будинок.

Як працює цей метод і чому його варто спробувати, пише RMF24.

Під час опалювального сезону багато людей скаржаться на те, що, незважаючи на роботу радіаторів, у їхніх будинках все одно холодно. Виявляється, існує простий спосіб підвищити ефективність опалення. Покращити ситуацію може проста алюмінієва фольга.

Як це працює?

Радіатори, особливо ті, що розміщені біля зовнішніх стін, часто втрачають частину своєї теплової енергії, яка виходить через стіну назовні, замість того, щоб нагрівати приміщення. Рішенням цієї проблеми є розміщення алюмінієвої фольги за радіатором.

Фольга відбиває тепло назад до кімнату, дозволяючи більшій кількості енергії потрапляти до самого приміщення, а не витрачатися даремно.

Вам знадобиться лише шматок картону та алюмінієва фольга. Загорніть картон у фольгу, а потім помістіть всю конструкцію за радіатором блискучою стороною до кімнати. Ефект буде миттєвим – тепло поширюватиметься краще, а кімната нагріватиметься швидше.

Переваги такого методу

Перш за все цей метод простоти та дешевий. Алюмінієва фольга – є чи не у кожному будинку, а створення екрану займає лише кілька хвилин.

Додатковою перевагою є здатність зменшити втрати енергії, що а це автоматично знижує рахунки за опалення.

Простий трюк з алюмінієвою фольгою не тільки заощаджує гроші, але й допомагає зменшити викиди вуглекислого газу, оскільки витрачається менше енергії. Це рішення варто спробувати в кожному будинку, особливо в тих, де радіатори розташовані біля зовнішніх стін.

Нагадаємо, ми писали про те, що слід зробити перед опалювальним сезоном, щоб не втрачати тепло через вікна та двері.