Не купуйте цього котам: ветеринари попередили про небезпечні товари

Британська ветеринарка назвала товари, які краще не купувати для котів, навіть якщо вони здаються безпечними. Деякі звичні продукти можуть викликати у тварин стрес, травми лап чи розлади травлення.

Про це повідомило видання Express.

Першим у списку небажаних речей став дезодорант для котячого лотка. За словами ветеринарки, його запах відлякує тварин, через що вони перестають користуватися туалетом. Найкраще рішення — регулярно міняти наповнювач. У RSPCA додають, що прибирання варто робити щодня, а повну заміну — раз на тиждень, використовуючи безпечні для котів засоби без різких ароматів.

Ще одна поширена помилка — котяче молоко зі зниженим вмістом лактози. Ллойд наголосила, що такий продукт може викликати розлад шлунка, тому краще давати тварині лише воду.

Також фахівчиня не радить купувати пластикові миски, особливо коли їжа і вода стоять поруч. За її словами, коти не люблять, коли запах корму змішується з водою, а пластик може сприяти появі котячих вугрів.

Подібної думки дотримується і ветеринарка клініки Meowoff Ірина Смирнова. Вона пояснила, що у природі коти ніколи не п’ють поруч із місцем їжі, бо вода може бути забруднена. За її словами, перенесення миски з водою навіть на кілька метрів або встановлення фонтанчика часто допомагає збільшити споживання рідини та запобігти проблемам із нирками.

Окремо експерти застерігають від кремнієвого (кришталевого) наповнювача для туалету. Він може подразнювати подушечки лап або викликати проблеми з диханням через пил. За словами Смирнової, краще обирати м’якші й натуральні варіанти — паперові, кукурудзяні чи глиняні.

