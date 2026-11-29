У багатьох випадках найдорожчі рибні консерви зовсім не є найсмачнішими / © unsplash.com

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Багато українців купують консерви. Проте вони можуть завдати шкоди здоров’ю через низьку якість сировини, неправильне зберігання або надлишок штучних добавок.

Про це пише видання «Новий час».

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Які рибні консерви краще їсти рідше

Особу увагу варто звернути на рибу в густих томатних, вершкових і майонезних соусах. Такі продукти можуть містити більше калорій, солі та цукру, ніж риба у власному соку.

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Регулярне вживання таких консервів може мати кілька недоліків:

Високий вміст солі. Надлишок натрію в раціоні сприяє підвищенню артеріального тиску та збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Доданий цукор. Його нерідко використовують під час приготування томатних соусів і маринадів.

Підвищена калорійність. Жирні заливки та густі соуси суттєво збільшують енергетичну цінність продукту.

Додаткові інгредієнти. Загусники, ароматизатори та підсилювачі смаку не обов’язково є шкідливими, проте, обираючи консерви, варто віддавати перевагу продуктам із простішим складом.

Не варто також зловживати консервованим тунцем. Ця хижа риба здатна накопичувати ртуть. Водночас її концентрація залежить від виду тунця: наприклад, у світлому консервованому тунці її зазвичай менше, ніж в альбакорі.

Як вибирати:

Віддавайте перевагу рибі у власному соку або натуральному маринаді

Уникайте консерв із деформованими чи здутою банкою

Раніше повідомлялося, що консервований оселедець може стати доступним джерелом білка, омега-3 та важливих вітамінів, але під час купівлі варто зважати на кількість солі й тип заливки.

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