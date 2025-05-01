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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

Не лавровий лист і не перець: що додати у воду, щоб пельмені вийшли надзвичайно смачними

Ця проста кулінарна хитрість допоможе перетворити звичайні напівфабрикати на вишукану страву, неначе з ресторану.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як зварити смачні пельмені

Як зварити смачні пельмені / © Freepik

Пельмені люблять варити абсолютно всі, бо вони смачні, ситні та процес приготування не забирає багато часу. Професійні кухарі рекомендують додавати у воду для варіння напівфабрикатів секретний інгредієнт, щоб зробити їх ще смачнішими та ароматнішими. Розповідаємо, як перетворити навіть магазинні пельмені на витвір кулінарного мистецтва.

Що додати у воду для варіння пельменів, щоб вони вийшли ароматними та смачними

Секрет криється у добавці, яка зробить бульйон неймовірно ароматним і насиченим. Забудьте про звичний лавровий лист і перець горошком, цей інгредієнт зробить пельмені в рази смачнішими.

Щоб приготувати секретну добавку, треба розігріти на сковороді трохи вершкового масла, додати дрібно нарізаний часник та цибулю. Обсмажувати необхідно до ти пір, поки цибуля не стане золотистою і м’якою, а часник не віддасть свій пікантний аромат.

Коли закипить вода, покладіть спочатку пельмені і посоліть. Щойно вони спливуть на поверхню, додайте в бульйон обсмажену цибулю і часник. Після того, як пельмені зваряться, їх можна подавати на стіл разом із бульйоном. Така страва неодмінно смакуватиме усій родині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
102
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