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Не лавровий лист і не перець: що додати у воду, щоб пельмені вийшли надзвичайно смачними
Ця проста кулінарна хитрість допоможе перетворити звичайні напівфабрикати на вишукану страву, неначе з ресторану.
Пельмені люблять варити абсолютно всі, бо вони смачні, ситні та процес приготування не забирає багато часу. Професійні кухарі рекомендують додавати у воду для варіння напівфабрикатів секретний інгредієнт, щоб зробити їх ще смачнішими та ароматнішими. Розповідаємо, як перетворити навіть магазинні пельмені на витвір кулінарного мистецтва.
Що додати у воду для варіння пельменів, щоб вони вийшли ароматними та смачними
Секрет криється у добавці, яка зробить бульйон неймовірно ароматним і насиченим. Забудьте про звичний лавровий лист і перець горошком, цей інгредієнт зробить пельмені в рази смачнішими.
Щоб приготувати секретну добавку, треба розігріти на сковороді трохи вершкового масла, додати дрібно нарізаний часник та цибулю. Обсмажувати необхідно до ти пір, поки цибуля не стане золотистою і м’якою, а часник не віддасть свій пікантний аромат.
Коли закипить вода, покладіть спочатку пельмені і посоліть. Щойно вони спливуть на поверхню, додайте в бульйон обсмажену цибулю і часник. Після того, як пельмені зваряться, їх можна подавати на стіл разом із бульйоном. Така страва неодмінно смакуватиме усій родині.