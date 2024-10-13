Не лише для п'яток: сім способів, як можна використовувати пемзу в побуті

Пемза має дуже багато різних способів застосування. А ви про них знали?

Пемза — пористий вулканічний камінь, який утворюється з лави, яка швидко охолоджується. Він досить легкий і міцний, тому його можна використовувати як абразив.

Видалити ковтунці з одягу

Щоб прибрати ковтунці зі свого улюбленого светра, просто злегка протріть проблемні ділянки пемзою. Після цього не забудьте додатково пройтися по поверхні валиком для ворсу. Зверніть увагу, що дешева пемза може розшаруватися на одязі, тому краще брати більш дорогі варіанти.

Почистити унітаз

Пемзу можна використовувати, щоб прибрати жовтий наліт на унітазі. Однак, тут слід звернути увагу на один важливий нюанс. Перед застосуванням змочіть пемзу у воді на 5-7 хвилин, щоб вона не подряпала поверхню.

Очистити духовку

Так само, як і з унітазом, пемзу можна використовувати, щоб відмити духовку від застарілого жиру. В такому разі її також слід заздалегідь замочити у воді.

Додати в ґрунт для рослин

Для приготування ґрунтової суміші візьміть кокосове волокно, подрібнену пемзу та звичайну землю (пропорції 1:2:1). Ґрунт матиме чудові дренажні властивості.

Видалити шерсть тварин з меблів і килимів

Пемза чудово підходить для видалення шерсті котів та собак з килимів, м'яких меблів, автомобільного салону тощо. При цьому вона не пошкодить тканину.

Нанести на пемзу ефірну олію

Пемза стане відмінним дифузором для ефірної олії. Якщо нанести на неї 20-30 крапель, то її пориста поверхня швидко вбере речовину, а потім рівномірно розподілить запах по приміщенні.

Для манікюру

Спочатку пемзу потрібно замочити у воді і, поки вона волога, використовувати як баф перед покриттям нігтів лаком. Щоб підготувати пластину до нанесення простого чи гель-лаку вистачить невеликого тиску.

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