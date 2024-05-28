Не лише для прання: де і коли можна використовувати пральний порошок в побуті

Пральний порошок завжди знайдеться в кожній оселі. А ось інші засоби для чищення купують вже не так часто. Чи можна використовувати пральний порошок, наприклад, для миття підлоги або килиму?

Чи можна мити підлогу пральним порошком

Теоретично можна замінити засіб для миття підлоги рідким порошком, але навряд чи вам вдасться при цьому заощадити. Крім цього, виробники додають до засобі для миття підлоги різноманітні антибактеріальні компоненти, а в порошках їх немає.

Експерти некомерційної споживчої організації Which? (Великобританія) змішали одну чайну ложку прального порошку з 2 літрами води та дійшли висновку, що такий засіб непогано піниться та допомагає змити липкі сліди на будь-якій поверхні. Але змити пізніше таку піну значно важче, а рідкі порошки зазвичай зовсім не бюджетні. Тому їх недоцільно використовувати замість засобу для миття підлоги.

Чи можна мити порошком м'які меблі

Для чищення обивки меблів порошок дійсно чудово підходить. Проте, кажуть експерти, спочатку протестуйте його на невеликій частині тканини, яка розташована у непомітному місці. Щоб очистити від бруду, наприклад, диван, візьміть 0,5 чайної ложки прального порошку і розмішайте у 1-2 л води. Наносити засіб потрібно губкою. Він допоможе освіжити меблі, прибрати плями та неприємний запах. Більше того, якщо меблі псуються у вас рідко, то використання прального порошка допоможе ще й заощадити.

Чи варто очищати пральним порошком килим

Для ручного очищення пральний порошок цілком може підійти. Але експерти з Which? кажуть, що спеціальні шампуні все ж справляються з цією задачею набагато краще. Використовувати останній засіб з паровими швабрами заборонено, адже велика кількість піни може їх зіпсувати.

Чи можна використовувати порошок для очищення ванної кімнати

Експерти помили кахель у ванній кімнаті пральним порошком і залишилися задоволені отриманим результатом. Однак, варто звернути увагу на відсутність у ньому дезінфікуючих речовин. Підлога у ванній все-таки інколи потребує дезінфекції. Для приготування засобу візьміть 1 ч. ложку порошка і змішайте з 1 л води. Збовтайте, вилийте у розпилювач і нанесіть на поверхню.

Чи можна замінити пральний порошок гелем для душу

Якщо вам терміново потрібно запустити прання, а у вас під рукою немає прального порошку, можете використати гель для душу, але прати ним постійно не рекомендовано. Хоча у тестах експертів з Which? гель для душу допоміг прибрати плями, він не здатний проникнути глибоко в тканину і розщепити там бруд.

Чи можна прати засобом для миття посуду замість порошку

Хоча для шкіри рук засоби для миття посуду безпечні, в них все ж можуть міститися речовини, що подразнюють. Залишаючись на поверхні тканини, вони будуть викликати подразнення чутливої шкіри. А ще вони сильно піняться, тому їх досить важко виполоскати.

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