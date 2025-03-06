Не лише для прання і миття голови: яка користь дігтярного мила для здоров’я та побуту

Хоча багато хто не любить дігтярне мило через його характерний запах, однак цей продукт має надзвичайну користь.
Розповідаємо, як можна застосувати дігтярне мило у повсякденному житті.
Яка користь дігтярного мила: про це мало хто знає
- Чудовий антисептик. Це мило має прекрасні антисептичні властивості, воно в декілька раз перевершує звичайне мило як за здатністю знищувати мікроби, так і за тривалістю дії.
- Засіб для прання. Якщо ви багато займаєтеся спортом, ведете активний спосіб життя, тоді це мило для вас. Воно знищує неприємний запах поту на одязі та стійкі забруднення. Мило із додаванням березового дьогтю не тільки вбиває неприємні запахи, а й справляється з плямами, які важко вивести. Якщо після прання аромат дьогтю вам не сподобається, повісьте речі сушитися на свіжому повітрі – запах швидко зникне.
- Профілактика грибка. Антисептичні властивості дігтярного мила будуть корисними для профілактики грибкових захворювань нігтів, особливо якщо ви часто відвідуєте тренажерний зал чи басейн. Після тренування обов'язково вимийте ноги дігтярним милом.
- Користь для рослин. Щоб захистити кімнатні рослини від шкідників, можна раз на місяць обробляти їх розчином дігтярного мила. Для приготування засобу візьміть пів літра води, додайте туди чайну ложку натертого мила і добре розмішайте до повного розчинення. Налийте розчин у пляшку з пульверизатором і розпиліть на листя кімнатних квітів. Якщо на рослинах вже видно сліди присутності комах, використовуйте вологу губку, щоб акуратно очистити листя.
- Лікування подразнень шкіри. Дігтярне мило впорається з різноманітними подразненнями чи висипаннями на шкірі. Розведіть невелику кількість мила у воді і нанесіть розчин на ділянки шкіри, які почервоніли чи сверблять. Дігтярне мило також корисне для волосся. Використовуйте його як шампунь раз на два тижні – і волосся стане здоровим, блискучим та міцним, а шкіра голови не свербітиме. Також зникне лупа, якщо є така проблема.
- Загоєння ран. Дігтярне мило допомагає пришвидшити загоєння мікротріщин і дрібних ран, відновлюючи пошкоджену шкіру та прискорюючи її регенерацію.
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