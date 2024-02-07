Не лише "-енко": перелік закінчень прізвищ, які вказують, що рід походить від корінних українців

Ось які закінчення вказують, що ваш рід походить від справжніх корінних українців.

Якщо вам цікаво більше дізнатися про своїх предків, варто зайнятися дослідження свого роду. Деякі прізвища вказують на професію ваших предків, особливості їхньої зовнішності чи риси характеру. Є й такі, за якими можна дізнатися, де саме вони народилися і жили.

А ось деякі закінчення родових імен вказують на те, що вашими предками були саме корінні українці. Про це розповів академік Академії наук вищої освіти України Петро Масляк.

Найперше із справжніми українцями асоціюються прізвища, які закінчуються на суфікс "-енко": Бондаренко, Коваленко, Шевченко чи Ткаченко. В сучасній Україні вони є найпопулярнішими, хоча в жодному районі немає суттєвого переважання саме таких родових імен. В Чернігівській області їх найбільше — близько 30%.

На другому місці за поширенням прізвища з закінченням "-ук": Дмитрук, Марчук, Кравчук. Їх носії проживають по всій території сучасної України, хоча найбільше їх (30%) на Волині.

Третє за популярністю закінчення має аж три форми — "-цький", "-ський" та "-зький". Багато хто помилково вважає, що такі прізвища пов'язані із Польщею. Насправді ж, ці прізвища характерні для слов'янських народів і українців в тому числі.

Часто таке закінчення використовували для позначення того, в якому саме поселенні народилася людина. Наприклад, якщо у вас такі прізвища, як Миргородський, Хорольський, Шпольський, Ніжинський чи Уманський — можете не сумніватися у походженні своїх предків. Вони є корінними українцями.

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