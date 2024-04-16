Не лише пластикові квіти: які альтернативи можуть нести українці на кладовище у поминальні дні

Українців закликають відмовлятися від штучних квітів на цвинтарі у поминальні дні. Пропонують замінити їх більш екологічними альтернативами.

На сторінці Управління екології виконкому Криворізької міської ради у соціальній мережі Facebook розповіли, чому варто забути про пластикові букети у поминальні дні.

У поминальні дні більшість українців несуть на могили покійних родичів букети з пластикових квітів. Однак, сьогодні можна знайти і безпечніші альтернативи.

Варто звернути увагу, що всі ці яскраві букети вже через кілька місяців потьмяніють, при цьому залишать довготривалий негативний слід на екології країни.

Такі квіти виготовляють із ниток, синтетичних пластмас, паперу, які обробляють парафіном. Під дією сонячних променів вони виділяють неприємний запах. Але що ще страшніше — можуть стати причиною пожежі. В повідомленні попереджають, що практично весь пластик з ринку квітів сьогодні імпортується з Китаю, він не сертифікований, а тому його склад невідомий.

Пластик — синтетичний матеріал, який розкладається в землі близько 100 років. Живі організми його не утилізують, але під дією різноманітних кліматичних факторів, він може виділяти у навколишнє середовище отруйні речовини.

Майже щороку, а то й частіше, українці замінюють на цвинтарях старі штучні букети на нові, викидаючи перші на смітники. Звідти вони потрапляють на полігони, де можуть пролежати дуже і дуже довго.

Спалювати чи закопувати пластикові букети категорично заборонено. Під час горіння вони виділяють отруйні речовини, зокрема, фенол та формальдегіди, діоксини, оксиди азоту і сірки. Вони відрізняються сильним канцерогенним ефектом та є однією з причин розвитку онкологічних захворювань.

Чим можна замінити пластикові букети на могилах? Насамперед, можна принести живі квіти. Звичайно, вони швидко зів'януть, але після поминальних днів їх можна прибрати. Також чудовою альтернативою є вінки з хвої. Живі квіти чи кущі можна висадити у ґрунт. Також могилу можна засіяти газонною травою. Замість живих чи пластикових букетів можете принести букети з сухоцвітів. Не забудьте засвітити лампадку чи свічку.

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