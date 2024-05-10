Не лише прикраса саду: українцям розповіли, які квіти можна їсти

На території України росте чимало квітів, які можна їсти. Однак, потрібно знати, які саме, і що з них можна приготувати.

Про них розповів відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Цікаво те, що практично всі вони багаті на вітаміни С та Е, нутрієнти, фенольні сполуки, сапоніни та фітостероли.

Чорнобривці

В їжу використовується одразу два види цих квітів — Tagetes minuta та Tagetes signata. З них виготовляють відому на весь світ пряність імеритський шафран.

Також годяться для приготування страв Чорнобривці розлогі (Tagetes patula) та Чорнобривці прямостійні (Tagetes erecta). Їх зазвичай використовують під час приготування салатів. Шеф-кухар радить використовувати саме Чорнобривці розлогі, які широко ростуть по всій території України.

Варять з пелюсток цих квітів аджику (додають часник та перець) та варення. Цікаво, що з чорнобривців також можна приготувати шампанське. Для цього потрібно взяти усього лише воду, цукор, лимонну кислоту і самі квіти. В такому напої навіть утворяться бульбашки кисню, а тому він буде дуже схожий на оригінальне шампанське.

Троянди

В їжу можна використовувати лише спеціальні сорти чайної троянди, які містять ефірні олії. Найчастіше з них виготовляють чай. Але також з троянди можна приготувати надзвичайно смачне трояндове варення, цукровий сироп, лікер з додаванням алкоголю. Подрібнені пелюстки троянд мають гармонійний вигляд в салатах, гранолі, їх використовують для декорування страв.

Квіти цукіні

Щоб отримати максимально яскравий смак краще обирати ті, що ще не повністю розкрилися. Ніжні квіти цукіні прийнято смажити у клярі з яйця та борошна. Їх також часто фарширують домашнім сиром, використовують у салатах та деяких супах. Стебло відрізають лише достатньо гострим ножем на відстані 1,5 см від нижньої частини бутону.

Віола

Їстівна квітка віола / Фото: Unsplash

Їстівними квітками є віола Віттрока, триколірна, рогата, запашна. Дуже важливо не плутати їх з домашньою фіалкою (сенполією) — вона для людини токсична.

Завдяки віолі можна перетворити звичайні салати на справжній витвір мистецтва. В народі цю рослину часто називають братчиками. Вона гарно поєднується з горіхами, авокадо, різною зеленню, огірками.

А ще квіти віоли можна оригінально використати для декорування солодощів. Якщо їх зацукрити (покрити тонким шаром яєчного білка, потім присипати цукром), у вас вийде природня прикраса.

Лаванда

Важливо запам'ятати, що лаванду заборонено вживати в їжу вагітним.

Квіти лаванди здавна використовувалися в приготуванні різних страв. Зазвичай висушені стебла з бутонами додають до чаю, десертів, спецій, лікерів, печива, а також в крем чи глазур. Лаванда чудово поєднується з розмарином, цитрусовими, різними ягодами, шоколадом, чебрецем.

Календула

В їжу вживають яскраво помаранчеву календулу лікарську (Calendula officinalis). Вона відрізняється пікантним, злегка перцевим смаком. В давнину квіти навіть називали "шафраном для бідних", адже їх часто використовували як приправу та для того, щоб підфарбувати страви у золотистий колір. Календулу також додають до чаю, цукрового сиропу, салату. Вона гарно поєднується зі стравами з яйцями.

Однак, слід пам'ятати, що календулу не можна вживати за підвищеної кислотності шлунка і гастриту.

Кульбаба

Квіти кульбаби використовують для того, щоб приготувати смачне варення, з них також виготовляють так званий штучний мед. Він має цікавий смак, який дійсно чимось нагадує звичайний мед.

Додають кульбабу й в салати, зазвичай як заправлення. Також нею підсолоджують деякі напої та страви.

Настурції

Як квіти, так і листя цієї рослини можна вживати в їжу, хоча варто зазначити, що смак квітів дещо м'якший. Найкраще додавати до салатів квіти настурції (Tropaeolum majus), за смаком вони дещо нагадують редьку. Цікавий той факт, що рослина є родичем гірчиці, броколі та капусти.

Запам'ятайте, що вживати в їжу квіти, придбані в квіткових крамницях, не можна. Вони містять пестициди і токсичну хімію. Також не збирайте квіти біля узбіччя доріг. Краще їх купувати у фермерів.

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