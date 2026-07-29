Як прибрати запах із холодильника / © pexels.com

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Неприємний запах у холодильнику може з’явитися навіть у тих, хто регулярно підтримує чистоту. Достатньо залишити відкриту банку з готовою стравою, забути про овочі, які почали псуватися, або зберігати продукти без герметичної упаковки.

На щастя, проблему можна вирішити без дорогих спеціальних засобів. У матеріалі ТСН.ua розповідаємо, що варто покласти у холодильник, щоб швидко усунути неприємний аромат.

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Харчова сода — один із найефективніших поглиначів запахів

Звичайна харчова сода чудово вбирає сторонні запахи та надлишок вологи. Саме тому її часто рекомендують використовувати для холодильників.

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Як застосовувати

Насипте 3–5 столових ложок соди у невелику відкриту миску або склянку та поставте на одну з полиць. Для кращого ефекту міняйте порошок приблизно раз на місяць.

Сода не маскує запахи, а поступово нейтралізує їх, тому вона вважається одним із найдієвіших домашніх засобів.

Активоване вугілля швидко поглинає сторонні аромати

Активоване вугілля має пористу структуру, завдяки якій добре вбирає різноманітні запахи.

Як використовувати

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Подрібніть кілька таблеток або насипте гранульоване активоване вугілля у невелику ємність і залиште в холодильнику на кілька днів.

Особливо добре цей спосіб працює після зберігання риби, копченостей або продуктів із різким ароматом.

Мелена кава освіжає повітря

Кава відома своїм насиченим ароматом, але вона також здатна частково поглинати неприємні запахи. Для цього достатньо насипати кілька ложок свіжомеленої або вже використаної та висушеної кави у відкриту чашку.

Водночас варто пам’ятати, що кава може залишати легкий власний аромат, тому цей варіант подобається не всім.

Лимон допоможе освіжити холодильник

Цитрусові дарують відчуття свіжості та приємний аромат.

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Що потрібно зробити

Розріжте лимон навпіл або на часточки й поставте на полицю холодильника. Для більшого ефекту можна посипати зріз невеликою кількістю соди.

Замінювати лимон рекомендується кожні кілька днів, щоб він сам не почав псуватися.

Рис добре вбирає зайву вологу

Сухий рис допомагає зменшити вологість усередині холодильника, а разом із нею — і неприємні запахи.

Насипте невелику кількість крупи у відкриту баночку або блюдце та залиште всередині. Через три-чотири тижні рис бажано замінити.

Чайні пакетики також можуть стати у пригоді

Сухі пакетики чорного або зеленого чаю добре вбирають сторонні аромати.

Достатньо покласти кілька нових пакетиків на різні полиці холодильника. Це простий і бюджетний спосіб підтримувати свіжість між генеральними прибираннями.

Деревне вугілля працює не гірше за спеціальні поглиначі

Якщо вдома залишилося натуральне деревне вугілля без домішок, його теж можна використовувати.

Покладіть кілька невеликих шматочків у відкритий контейнер і залиште в холодильнику. Воно добре поглинає неприємні запахи та може служити кілька тижнів.

Чому запах повертається знову

Навіть найкращий природний поглинач не допоможе, якщо не усунути джерело проблеми.

Найчастіше неприємний запах виникає через:

прострочені продукти;

відкриті ємності з готовими стравами;

зіпсовані овочі та фрукти;

залишки рідини на полицях;

забруднений отвір для стікання конденсату.

Перед використанням будь-якого засобу варто вимити холодильник теплою водою з додаванням соди або м’якого мийного засобу, висушити його та лише після цього поставити натуральний поглинач запахів.

Як запобігти появі неприємного запаху

Щоб холодильник довше залишався свіжим, дотримуйтеся кількох простих правил:

регулярно перевіряйте термін придатності продуктів;

зберігайте готові страви у контейнерах із кришками;

витирайте випадково розлиті рідини одразу після появи;

раз на місяць проводьте легке вологе прибирання;

використовуйте натуральний поглинач запахів постійно.

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