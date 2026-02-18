Не лише декор: 7 кімнатних рослин, що стримують появу цвілі

Алое вере / © Pixabay

Цвіль узимку часто з’являється у вологих приміщеннях, але деякі кімнатні рослини можуть природним способом зменшити рівень вологи й частково стримати її ріст. Експерти нагадують, що важливо регулярно прибирати конденсат, однак додатково допомогти можуть рослини, здатні поглинати вологу та очищати повітря.

Про це повідомило видання Express.

Як рослини можуть завадити утворенню цвілі

Грибок активно росте у вологому середовищі — найчастіше у ванних кімнатах, на запітнілих вікнах чи в зонах з обмеженою вентиляцією. Якщо одразу видаляти конденсат та зменшувати рівень вологості, ризик утворення цвілі значно падає.

Які рослини радять експерти

Сім простих у догляді рослин здатні поглинати зайву вологу або фільтрувати повітря, зменшуючи кількість частинок, що сприяють появі цвілі.

Тілландсія

Поглинає вологу через листя, не потребує ґрунту та не створює ризику грибкових мошок. Для догляду достатньо обприскувати або замочувати кілька разів на тиждень.

Каучуковий фікус (Ficus elastica)

Видаляє з повітря забруднювачі, зокрема спори цвілі. За даними досліджень, може зменшувати їх кількість до 60%. Добре почувається навіть у кімнатах із слабким освітленням.

Алое вера

Має антимікробні властивості, поглинає вологу з повітря та ґрунту. Підходить для ванної кімнати та кухні.

Сансев’єра (зміїна рослина)

Зменшує токсини та спори цвілі, а завдяки низькому рівню транспірації активно поглинає вологу. Невибаглива: поливати потрібно раз на кілька тижнів.

Павутинна рослина (хлорофітум)

Допомагає підтримувати циркуляцію повітря та зменшує надмірну вологість, що сповільнює ріст цвілі.

Англійський плющ

У дослідженні NASA став однією з найефективніших рослин для очищення повітря. Поглинає вологу у ванних кімнатах, особливо в підвісних кашпо. Водночас рослина токсична для дітей і тварин.

Лілія миру

Добре працює у приміщеннях з високою вологістю: ванних кімнатах, кухнях, зонах сушіння білизни. Активно поглинає вологу й очищає повітря.

Нагадаємо, кімнатні рослини взимку потребують особливого догляду через увімкнене опалення. Водночас існують види, які легко адаптуються до сухого повітря та високих температур.