Не лише для запікання: 5 хитрощів з фольгою, які можуть полегшити побут

5 способів використання алюмінієвої фольги в побуті / © Freepik

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Алюмінієву фольгу зазвичай дістають, коли потрібно загорнути продукти або щось приготувати в духовці. Проте її властивості дозволяють використовувати цей матеріал і в інших ситуаціях — від догляду за речами до роботи в саду.

Про це повідомило видання Gazeta.pl.

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Зокрема, фольга може знадобитися власникам срібних столових приборів. Під час миття в посудомийній машині до кошика можна додати невелику зім’яту кульку фольги. За певних умов це допомагає боротися з потьмянінням срібла. Водночас результат залежатиме як від самих приборів, так і від засобу для миття.

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Ще один варіант застосування стосується ножиць. Кілька розрізів складеного в декілька шарів аркуша фольги можуть очистити леза від незначного бруду. Якщо ж ножиці втратили гостроту, цей лайфгак проблему не розв’яже — їх доведеться заточувати.

Знайдеться застосування фользі й за межами будинку. Садівники можуть нарізати її на смужки та закріпити на гілках дерев і кущів. Блискучий матеріал відбиває світло та коливається від вітру, тому здатен на певний час відлякувати деяких птахів. Однак постійного ефекту це не гарантує, адже вони можуть звикнути до такого відлякувача.

Фольга може допомогти й тоді, коли через сухе повітря волосся починає сильно електризуватися. Якщо обережно провести нею по волоссю, статична електрика може зменшитися, а волосинки — менше розлітатися.

Є і ще один побутовий спосіб. Крихітний шматочок фольги можна використати для тимчасового покращення контакту батарейки в пульті дистанційного керування, якщо вона ще не розрядилася. Однак розглядати такий прийом як заміну новій батарейці не варто — він допомагає лише у разі проблеми з контактом.

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Нагадаємо, експерти з організації простору радять не викидати шкарпетки, які залишилися без пари, адже їх можна повторно використати в побуті.

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