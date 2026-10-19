Не лише консерви й тушкованка: які продукти треба обов’язково мати на випадок блекауту

Які продукти треба мати про запас / © Фото з відкритих джерел

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Під час тривалих відключень електроенергії звичне приготування їжі може стати проблемою: електроплита не працює, холодильник поступово втрачає холод, а магазини не завжди можуть працювати у звичайному режимі. Тому запас продуктів на випадок блекауту варто продумати заздалегідь. Як нагадує Державна служба України з надзвичайних ситуацій, для екстрених випадків найкраще підходять продукти тривалого зберігання, які не потребують термічної обробки та займають небагато місця.

Які продукти варто мати вдома під час відключення світла

Горіхи та насіння. Мигдаль, волоські горіхи, арахіс і гарбузове насіння — поживні продукти, які не потребують приготування. Вони містять жири, білок та інші поживні речовини, тому допоможуть урізноманітнити раціон, коли немає можливості повноцінно готувати.

Сухофрукти. Родзинки, курага, чорнослив і сушені яблука зручно зберігати без холодильника. Вони містять природні цукри та клітковину, а також підходять для швидкого перекусу. Їх можна поєднувати з горіхами або додавати до сухих сніданків.

Хлібці, галети та сухарі. Такі продукти мають тривалий термін зберігання, якщо паковання герметичне, а умови відповідають рекомендаціям виробника. Їх можна їсти без приготування, поєднувати з паштетами, консервованою рибою або арахісовою пастою.

Арахісова паста. Це зручне джерело енергії, яке не потрібно готувати. Пасту можна намазувати на хлібці або їсти разом із фруктами. Вибирайте паковання, яке не потребує охолодження до відкриття, та перевіряйте умови зберігання після відкриття.

Рибні консерви. Сардини, скумбрія, тунець та інша риба в герметичних банках містять білок, а жирні сорти також є джерелом омега-3 жирних кислот. Вони допоможуть зробити запасний раціон поживнішим. Варто мати кілька різних варіантів, щоб не обмежуватися одним продуктом.

Консервовані бобові. Квасоля, нут і сочевиця в готовому вигляді — гарна альтернатива м’ясним продуктам. Вони містять рослинний білок і клітковину, а для вживання зазвичай не потребують додаткового варіння. Перед купівлею перевірте, чи можна їсти продукт без подальшої термічної обробки.

Вівсяні пластівці та сухі сніданки. Вівсянка, мюслі й готові зернові суміші стануть у пригоді, якщо є можливість нагріти воду. Деякі мюслі можна їсти без приготування. Для запасу краще вибирати продукти з простим складом і тривалим терміном зберігання.

Шоколад, мед і батончики. Невелика кількість солодощів допоможе швидко поповнити запас енергії. Мед зручно зберігати без холодильника, а батончики легко взяти із собою в укриття. Водночас вони не повинні замінювати повноцінні продукти.

Рослинна олія та готові овочеві консерви. Олія є концентрованим джерелом енергії, а консервовані кукурудза, горошок і томати дають змогу доповнити страви овочами. Після відкриття консерви без холодильника краще не залишати на тривалий час, тому обирайте об’єм, який можна використати за один прийом їжі.

Чому без запасу води не обійтися

Навіть якщо вдома є крупи, консерви та сухі продукти, без питної води їх використання може ускладнитися. Вода потрібна не лише для пиття, а й для приготування їжі та дотримання гігієни.

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У рекомендаціях органів цивільного захисту орієнтир для дорослої людини становить приблизно 3 літри питної води на добу, а для побутових потреб додатково потрібна технічна вода. Запас варто розраховувати щонайменше на три доби та коригувати залежно від потреб родини.

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Як правильно зберігати продукти під час блекауту

Зберігайте запаси в сухому прохолодному місці, подалі від сонячних променів і джерел тепла. Перевіряйте терміни придатності, стан паковань і регулярно використовуйте продукти, поповнюючи запас новими.

Під час відключення світла намагайтеся якомога рідше відкривати холодильник і морозильну камеру. За рекомендаціями Держпродспоживслужби, закритий холодильник зазвичай зберігає безпечну температуру приблизно до чотирьох годин, а повна морозильна камера — до 48 годин. Якщо продукти тривалий час перебували без належного охолодження, не визначайте їхню безпечність лише за запахом чи смаком.

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