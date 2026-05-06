Не лише одяг: 5 несподіваних речей, які можна прати у машинці

Прання / © unsplash.com

Реклама

Пральна машина може стати у пригоді не лише для прання одягу чи постільної білизни. Деякі речі, які багато хто досі очищує вручну, також можна безпечно прати в машинці — головне дотримуватися кількох простих правил.

Про це повідомив журнал «Storinka».

Одними з таких речей є спортивне спорядження та захисні аксесуари. Під час використання вони вбирають піт та накопичують забруднення. Перед пранням рекомендують закрити всі липучки та покласти екіпірування у пральний мішок або звичайну наволочку.

Реклама

У пральній машині також можна прати килимки для йоги та фітнесу. Їх радять завантажувати разом із кількома рушниками та обирати делікатний режим. Для такого прання рекомендують використовувати холодну воду без мийних засобів.

Підходить машинне прання і для м’яких іграшок із синтетичним наповнювачем. Для цього радять використовувати мішок для прання, делікатний режим і вдвічі менше мийного засобу.

Окрім цього, у пральній машині можна прати деякі сумки. Йдеться про тканинні та вінілові моделі. Для них рекомендують м’які мийні засоби, невисоку температуру води та делікатний режим. За дотримання цих умов можна прати навіть шкіряні сумки.

Не менш важливо регулярно прати лежанки для домашніх тварин. Їх рекомендують прати щонайменше раз на місяць. Перед пранням лежанку потрібно добре витрусити та пропилососити, щоб прибрати шерсть і дрібне сміття.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які речі можуть зіпсуватися після прання у пральній машині та чому деякі вироби рекомендують прати лише вручну.

Новини партнерів