Не лише окріп: як швидко зняти шкірку з помідорів без бланшування

Як швидко і легко очистити помідори від шкірки / © Pixabay

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Насамперед, слід зрозуміти, чому потрібно знімати шкірку з томатів. Вона досить жорстка і волокниста, а тому буде надто помітною у готових стравах, як от соус.

Також шкірку обов’язково очищають люди, які мають певні проблеми з шлунково-кишковим трактом, тому що вона важко перетравлюється. В ній міститься целюлоза, особливий вид клітковини, яка в шлунку не розщеплюється.

Маленьким дітям, людям похилого віку, які мають проблеми з ковтанням, шкірку з томатів не слід їсти.

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А ще зняття шкірки допомагає помідорам краще увібрати в себе аромат та смак інших інгредієнтів, тому страва стає більш насиченою і гармонійною.

Як швидко і легко зняти шкірку з томатів без бланшування

Ви можете використати мікрохвильову піч. Спочатку зробіть з протилежного від плодоніжки боку надрізи у вигляді хрестика, помістіть їх у контейнер, який можна ставити в мікрохвильову піч, виставіть максимальну потужність на 30 секунд. Дайте томатам охолонути перед тим, як знімати шкірку. Вона відстане дуже легко.

Таку ж процедуру можна провести в духовці. Надрізані помідори поставте в розігріту до 220 градусів духовки на кілька хвилин. Шкірка повинна почати тріскатися. Потім вийміть помідори, дайте їм охолонути і зніміть шкірку повністю.

За наявності можна використати газовий пальник. Зробіть на помідорах проколи за допомогою виделки, тримаючи щипцями підсмажте за допомогою газового пальника чи над конфоркою. Перевертайте помідори різними сторонами, поки шкірка не почне лопатися.

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Легко позбутися шкірки з томатів можна, якщо помістити їх в морозильну камеру. Спочатку приберіть плодоніжки, зробіть поперечний розріз і покладіть овочі в контейнер. Залишіть в морозилці на кілька годин. Коли ви їх дістанете, то шкірка з легкістю відійде від м’якоті. Проте це спосіб не підходить, якщо помідори потрібні для бутербродів або салату. А ось для соусу чи домашнього кетчупу можете експериментувати.