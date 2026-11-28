Три кімнатні рослини проти конденсату та зайвої вологи у квартирі / © Unsplash

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У холодну пору року на вікнах часто накопичується конденсат, який може призвести до появи плісняви, пошкодження меблів та віконних рам. За словами експертів, допомогти у боротьбі із зайвою вологою можуть навіть звичайні кімнатні рослини.

Про це пише Express.

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Краплі води на вікнах у холодну пору року — не лише побутова незручність. Постійне накопичення конденсату загрожує пошкодженням вікон і меблів, а також появою плісняви, яка може зашкодити здоров’ю.

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Щоб зменшити вологість у помешканні, насамперед рекомендують подбати про вентиляцію та за потреби скористатися осушувачем повітря. Допомогти також можуть зміни у повсякденних звичках, пов’язаних із приготуванням їжі та тривалістю приймання душу.

Водночас експерт із садівництва Девід Домоні в інтерв’ю компанії з виробництва вікон Everest запропонував ще один спосіб боротьби із зайвою вологою — вирощування певних кімнатних рослин. За його словами, вони здатні не лише прикрасити помешкання, а й сприяти очищенню повітря від забруднювальних речовин.

Яку рослину поставити вдома, щоб зменшити конденсат на вікнах

Серед рослин, які добре почуваються в умовах підвищеної вологості, Домоні виокремив спатифілум, відомий також під назвою «лілія миру».

Батьківщиною цієї рослини є тропічні ліси. Завдяки поєднанню густого зеленого листя та білих суцвіть спатифілум може стати окрасою практично будь-якого приміщення. Однак експерт радить звернути на нього увагу не лише через привабливий зовнішній вигляд, а й через здатність сприяти регулюванню вологості повітря.

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Серед інших переваг спатифілума Домоні відзначив його здатність очищати повітря від шкідливих речовин, зокрема аміаку, бензолу, формальдегіду та трихлоретилену.

Вирощувати спатифілум можуть навіть ті, хто раніше не доглядав за кімнатними рослинами. Він не потребує інтенсивного освітлення та здатний розвиватися навіть під люмінесцентними лампами.

Найкомфортнішими для рослини є умови з помірною або високою вологістю повітря. Під час догляду важливо стежити за станом ґрунту: він не повинен пересихати, однак надлишок води також небажаний.

Перш ніж придбати спатифілум, власникам домашніх тварин варто продумати місце для його розташування. Рослина може бути токсичною для улюбленців, тому її потрібно тримати поза межами їхньої досяжності.

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Які ще кімнатні рослини допоможуть зменшити вологість у квартирі

Бостонська папороть

Якщо у ванній кімнаті або інших приміщеннях бракує сонячного світла, варто придивитися до бостонської папороті. У природі папороті переважно ростуть у затінених місцях із високою вологістю, зокрема в лісах.

Бостонська папороть має густе перисте листя, тож підійде тим, хто хоче додати більше зелені до інтер’єру, не витрачаючи багато часу на догляд за рослинами.

Визначити, що папороті бракує вологи, можна за зміною кольору її листя — воно починає жовтіти. Якщо повітря у приміщенні надто сухе, рослину рекомендують обприскувати водою.

Сансев’єрія («тещин язик»)

Для спальні видання радить обрати сансев’єрію. Ця невибаглива рослина вирізняється довгим вузьким листям із характерними смугами, які нагадують візерунок на зміїній шкірі. Вона особливо добре вписується в інтер’єри, оформлені в мінімалістичному стилі.

Як зазначає Express, перевагою сансев’єрії є її здатність поглинати водяну пару в нічний час, що може сприяти зменшенню кількості конденсату на вікнах спальні.

Також рослина здатна поглинати вуглекислий газ уночі та виробляти кисень.

Нагадаємо, причиною появи плісняви та вологих плям на стінах узимку може бути не лише погана вентиляція, а й приховане проникнення води всередину стін. З’ясувати, звідки береться сирість у квартирі, допоможе простий тест зі звичайною алюмінієвою фольгою.

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