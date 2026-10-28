Не лише шарлотка: рецепти яблучних пирогів, які варто спекти цієї осені

Яблучний пиріг.

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Восени яблука стають одним із найпопулярніших інгредієнтів для домашньої випічки — соковиті, ароматні та з приємною кислинкою, вони чудово доповнюють пироги й пиріжки. З ними навіть найпростіше тісто перетворюється на смачний десерт, а кориця та ваніль додають випічці особливого осіннього аромату.

ТСН.ua підготував три прості рецепти смачної випічки з яблуками.

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Класична шарлотка

Інгредієнти:

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4 яйця

180 г цукру

180 г борошна

4 середні яблука

1 ч. л. розпушувача

1 ч. л. кориці

дрібка солі

Приготування

Яблука очистіть від шкірки, видаліть серцевину і наріжте тонкими скибочками. Яйця збийте з цукром і дрібкою солі до світлої пишної маси. Поступово додайте просіяне борошно і обережно перемішайте лопаткою. Всипте розпушувач. Форму діаметром приблизно 22–24 см змастіть маслом. Викладіть яблука, посипте корицею та залийте тістом. Випікайте шарлотку в розігрітій до 180°C духовці приблизно 35–45 хв. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою.

Насипний яблучний пиріг

Інгредієнти:

1 кг яблук

160 г борошна

160 г манної крупи

150 г цукру

1,5 ч. л. розпушувача

1 ч. л. кориці

120 г холодного вершкового масла

дрібка солі

Приготування:

Яблука натріть на великій тертці. Увесь сік не відтискайте - він допоможе сухим шарам пропектися.

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Змішайте борошно, манку, цукор, розпушувач, корицю та сіль. Розділіть суху суміш на три частини, а яблука — на дві.

Форму для випікання застеліть пергаментом. Викладіть перший шар сухої суміші, розподіліть половину яблук. Потім знову суху суміш і решту яблук. Завершальним має бути сухий шар.

Холодне вершкове масло натріть на великій тертці й рівномірно розподіліть зверху.

Випікайте за температури 180°C приблизно 50–60 хв, поки верх не стане золотистим. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою.

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Пиріг із карамелізованими яблуками

Інгредієнти для начинки:

4 середні яблука

50 г цукру

40 г вершкового масла

½ ч. л. кориці

Інгредієнти для тіста:

2 яйця;

120 г цукру;

120 г борошна;

80 мл молока;

60 г розтопленого вершкового масла;

1 ч. л. розпушувача;

1 пакетик ванільного цукру;

дрібка солі.

Приготування:

Яблука очистіть, видаліть серцевину та наріжте шматочками. На сковороді розтопіть половину вершкового масла, додайте цукор і яблука. Готуйте на середньому вогні 5–8 хв - поки яблука трохи не пом’якшають і вкриються карамельним сиропом. Наприкінці додайте корицю. Для тіста збийте яйця із цукром і ванільним цукром. Додайте молоко та розтоплене масло. Додайте борошно, розпушувач і сіль, перемішайте до однорідності. Викладіть яблука разом із сиропом у змащену форму. Зверху рівномірно розподіліть тісто. Випікайте за температури 180°C приблизно 35–45 хв. . Перевірте готовність шпажкою.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом печених яблук із начинкою.

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