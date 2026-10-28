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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
2 хв

Не лише шарлотка: рецепти яблучних пирогів, які варто спекти цієї осені

Осінь - час, аби готувати з яблук ароматну домашню випічку, яка наповнює оселю запахом кориці та запечених фруктів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Яблучний пиріг.

Яблучний пиріг.

Восени яблука стають одним із найпопулярніших інгредієнтів для домашньої випічки — соковиті, ароматні та з приємною кислинкою, вони чудово доповнюють пироги й пиріжки. З ними навіть найпростіше тісто перетворюється на смачний десерт, а кориця та ваніль додають випічці особливого осіннього аромату.

ТСН.ua підготував три прості рецепти смачної випічки з яблуками.

Класична шарлотка

Інгредієнти:

  • 4 яйця

  • 180 г цукру

  • 180 г борошна

  • 4 середні яблука

  • 1 ч. л. розпушувача

  • 1 ч. л. кориці

  • дрібка солі

Приготування

  1. Яблука очистіть від шкірки, видаліть серцевину і наріжте тонкими скибочками.

  2. Яйця збийте з цукром і дрібкою солі до світлої пишної маси. Поступово додайте просіяне борошно і обережно перемішайте лопаткою. Всипте розпушувач.

  3. Форму діаметром приблизно 22–24 см змастіть маслом. Викладіть яблука, посипте корицею та залийте тістом.

  4. Випікайте шарлотку в розігрітій до 180°C духовці приблизно 35–45 хв. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою.

Насипний яблучний пиріг

Інгредієнти:

  • 1 кг яблук

  • 160 г борошна

  • 160 г манної крупи

  • 150 г цукру

  • 1,5 ч. л. розпушувача

  • 1 ч. л. кориці

  • 120 г холодного вершкового масла

  • дрібка солі

Приготування:

Яблука натріть на великій тертці. Увесь сік не відтискайте - він допоможе сухим шарам пропектися.

Змішайте борошно, манку, цукор, розпушувач, корицю та сіль. Розділіть суху суміш на три частини, а яблука — на дві.

Форму для випікання застеліть пергаментом. Викладіть перший шар сухої суміші, розподіліть половину яблук. Потім знову суху суміш і решту яблук. Завершальним має бути сухий шар.

Холодне вершкове масло натріть на великій тертці й рівномірно розподіліть зверху.

Випікайте за температури 180°C приблизно 50–60 хв, поки верх не стане золотистим. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою.

Пиріг із карамелізованими яблуками

Інгредієнти для начинки:

  • 4 середні яблука

  • 50 г цукру

  • 40 г вершкового масла

  • ½ ч. л. кориці

Інгредієнти для тіста:

  • 2 яйця;

  • 120 г цукру;

  • 120 г борошна;

  • 80 мл молока;

  • 60 г розтопленого вершкового масла;

  • 1 ч. л. розпушувача;

  • 1 пакетик ванільного цукру;

  • дрібка солі.

Приготування:

  1. Яблука очистіть, видаліть серцевину та наріжте шматочками. На сковороді розтопіть половину вершкового масла, додайте цукор і яблука. Готуйте на середньому вогні 5–8 хв - поки яблука трохи не пом’якшають і вкриються карамельним сиропом. Наприкінці додайте корицю.

  2. Для тіста збийте яйця із цукром і ванільним цукром. Додайте молоко та розтоплене масло. Додайте борошно, розпушувач і сіль, перемішайте до однорідності.

  3. Викладіть яблука разом із сиропом у змащену форму. Зверху рівномірно розподіліть тісто.

  4. Випікайте за температури 180°C приблизно 35–45 хв. . Перевірте готовність шпажкою.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом печених яблук із начинкою.

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