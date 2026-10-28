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Не лише шарлотка: рецепти яблучних пирогів, які варто спекти цієї осені
Осінь - час, аби готувати з яблук ароматну домашню випічку, яка наповнює оселю запахом кориці та запечених фруктів.
Восени яблука стають одним із найпопулярніших інгредієнтів для домашньої випічки — соковиті, ароматні та з приємною кислинкою, вони чудово доповнюють пироги й пиріжки. З ними навіть найпростіше тісто перетворюється на смачний десерт, а кориця та ваніль додають випічці особливого осіннього аромату.
ТСН.ua підготував три прості рецепти смачної випічки з яблуками.
Класична шарлотка
Інгредієнти:
4 яйця
180 г цукру
180 г борошна
4 середні яблука
1 ч. л. розпушувача
1 ч. л. кориці
дрібка солі
Приготування
Яблука очистіть від шкірки, видаліть серцевину і наріжте тонкими скибочками.
Яйця збийте з цукром і дрібкою солі до світлої пишної маси. Поступово додайте просіяне борошно і обережно перемішайте лопаткою. Всипте розпушувач.
Форму діаметром приблизно 22–24 см змастіть маслом. Викладіть яблука, посипте корицею та залийте тістом.
Випікайте шарлотку в розігрітій до 180°C духовці приблизно 35–45 хв. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою.
Насипний яблучний пиріг
Інгредієнти:
1 кг яблук
160 г борошна
160 г манної крупи
150 г цукру
1,5 ч. л. розпушувача
1 ч. л. кориці
120 г холодного вершкового масла
дрібка солі
Приготування:
Яблука натріть на великій тертці. Увесь сік не відтискайте - він допоможе сухим шарам пропектися.
Змішайте борошно, манку, цукор, розпушувач, корицю та сіль. Розділіть суху суміш на три частини, а яблука — на дві.
Форму для випікання застеліть пергаментом. Викладіть перший шар сухої суміші, розподіліть половину яблук. Потім знову суху суміш і решту яблук. Завершальним має бути сухий шар.
Холодне вершкове масло натріть на великій тертці й рівномірно розподіліть зверху.
Випікайте за температури 180°C приблизно 50–60 хв, поки верх не стане золотистим. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою.
Пиріг із карамелізованими яблуками
Інгредієнти для начинки:
4 середні яблука
50 г цукру
40 г вершкового масла
½ ч. л. кориці
Інгредієнти для тіста:
2 яйця;
120 г цукру;
120 г борошна;
80 мл молока;
60 г розтопленого вершкового масла;
1 ч. л. розпушувача;
1 пакетик ванільного цукру;
дрібка солі.
Приготування:
Яблука очистіть, видаліть серцевину та наріжте шматочками. На сковороді розтопіть половину вершкового масла, додайте цукор і яблука. Готуйте на середньому вогні 5–8 хв - поки яблука трохи не пом’якшають і вкриються карамельним сиропом. Наприкінці додайте корицю.
Для тіста збийте яйця із цукром і ванільним цукром. Додайте молоко та розтоплене масло. Додайте борошно, розпушувач і сіль, перемішайте до однорідності.
Викладіть яблука разом із сиропом у змащену форму. Зверху рівномірно розподіліть тісто.
Випікайте за температури 180°C приблизно 35–45 хв. . Перевірте готовність шпажкою.
Нагадаємо, ми ділилися рецептом печених яблук із начинкою.