Що подарувати дитині на Миколая, крім солодощів / © pexels.com

Реклама

Зазвичай там знаходять цукерки, шоколад або невелику іграшку. Але якщо хочеться цього року придумати щось цікавіше, варіантів набагато більше.

Подарунок може стати новим захопленням, допомогти дитині спробувати себе в творчості або просто подарувати кілька приємних вечорів у компанії родини. Зібрали сім ідей, які підійдуть дітям різного віку та стануть гарною альтернативою солодощам.

Реклама

Що подарувати дитині на Миколая: 7 ідей, які точно не залишаться без уваги

Картина за номерами

Якщо дитина любить малювати, але не завжди знає, що саме зобразити, картина за номерами може стати гарним подарунком. У наборі є полотно з нанесеними контурами, фарби та пензлі. Залишається зафарбувати потрібні ділянки — і поступово з’являється готова картина.

Реклама

Це заняття особливо подобається дітям, які люблять бачити результат своєї роботи. До того ж готову картину можна повісити в кімнаті або подарувати комусь із близьких.

Вибір сюжетів великий: тварини, квіти, казкові персонажі, пейзажі. Для молодших дітей краще брати простіші набори з великими ділянками, а старшим можна запропонувати складніші малюнки.

Набір для в’язання іграшки

Діти часто люблять м’які іграшки, але ще цікавіше, коли таку іграшку можна зробити власноруч. Набори для в’язання допоможуть спробувати себе в рукоділлі та створити маленького друга — зайчика, котика, сову чи кумедного персонажа.

Зазвичай у комплекті є пряжа, інструменти, наповнювач та інструкція. Деякі набори розраховані на початківців, тому дитині не обов’язково вміти в’язати заздалегідь.

Реклама

Такий подарунок підійде тим, хто любить щось майструвати, не боїться пробувати нове і може із задоволенням провести кілька вечорів за творчим заняттям. А готову іграшку можна залишити собі або подарувати другу.

Настільна гра

Настільна гра — хороший варіант, якщо хочеться подарувати дитині щось, у що можна грати всією родиною. Це може бути проста гра на швидкість, карткова гра, вікторина або завдання, де потрібно вгадувати слова, збирати комбінації чи продумувати стратегію.

Для маленьких дітей підійдуть ігри з короткими правилами, щоб вони могли швидко включитися в процес. Школярам можна обрати щось складніше, де потрібно думати наперед, домовлятися з іншими гравцями або виконувати різні завдання.

Під час вибору варто звернути увагу на рекомендований вік і кількість учасників. Якщо гра розрахована на двох-трьох людей, а в родині більше дітей, краще пошукати варіант для компанії.

Реклама

Пазли

Пазли — подарунок, який може зайняти дитину надовго. Спочатку потрібно знайти деталі з відповідними кольорами та формами, а потім поступово складати з них цілісне зображення. Для когось це спокійне заняття, для когось — справжній виклик.

Маленьким дітям сподобаються пазли з великими деталями та яскравими картинками. Старшим можна подарувати набори на кілька сотень елементів із пейзажами, тваринами, героями мультфільмів або цікавими ілюстраціями.

Складати пазли можна самостійно або разом із батьками. А якщо картинка вийшла особливо гарною, її можна навіть оформити та повісити на стіну.

Скетчбук і матеріали для малювання

Скетчбук — це маленький простір для фантазії, у якому можна малювати все, що спадає на думку. Дитина може придумувати власних персонажів, робити замальовки, створювати комікси, записувати ідеї або просто розфарбовувати сторінки.

Щоб подарунок був цікавішим, скетчбук можна доповнити кольоровими олівцями, маркерами, ручками чи фарбами. Вийде невеликий творчий набір, яким можна користуватися вдома, у школі або брати із собою в дорогу.

Особливо такий подарунок сподобається дітям, які постійно щось малюють на полях зошитів або люблять вигадувати історії. А для підлітків можна обрати стильний блокнот із якісним папером, у якому буде приємно робити ескізи.

Алмазна мозаїка або набір для вишивання

Якщо дитина любить заняття, де потрібно працювати з маленькими деталями, їй може сподобатися алмазна мозаїка. Це набори, у яких на спеціальну основу потрібно викладати блискучі елементи за схемою. У результаті виходить яскрава картина, яку можна залишити собі або подарувати комусь.

Інший варіант — набір для вишивання. Він допоможе дитині освоїти прості шви та створити власний малюнок на тканині.

Такі подарунки підійдуть дітям, які люблять спокійні заняття та можуть зосередитися на одній справі. Головне — обирати набори відповідно до віку, щоб деталі та інструкції були зрозумілими.

Фотоальбом

Фотоальбом може здатися незвичайним подарунком для дитини, але він точно не буде зайвим, якщо малеча любить фотографувати або зберігати спогади про цікаві події.

У нього можна вклеювати фотографії з сімейних поїздок, свят, прогулянок із друзями, шкільних пригод. А ще доповнювати сторінки малюнками, наклейками, квитками чи маленькими записками.

Можна подарувати альбом разом із кількома надрукованими фотографіями, щоб дитина одразу почала його оформлювати. Згодом він перетвориться на справжню колекцію спогадів, яку буде приємно переглядати навіть через кілька років.

Як обрати подарунок дитині на Миколая

Під час вибору подарунка варто згадати, чим дитина захоплюється останнім часом. Якщо вона постійно малює, можна подарувати нові матеріали для творчості. Якщо любить грати з друзями — настільну гру. А якщо із задоволенням збирає конструктори або пазли, варто пошукати щось у цьому напрямку.

Не обов’язково купувати дорогий подарунок. Навіть невеликий набір для творчості може принести більше радості, ніж велика іграшка, яка швидко набридне. Головне, щоб подарунок відповідав інтересам дитини та був підібраний за віком.

Якщо не знаєте, що саме обрати, можна ненароком запитати дитину, чим вона хотіла б займатися у вільний час або що давно хотіла спробувати. Іноді такі розмови допомагають знайти ідею, про яку дорослі навіть не здогадувалися.

Що подарувати дитині на Миколая замість солодощів

Цукерки та шоколад залишаються традиційними подарунками на День святого Миколая, але вони далеко не єдиний варіант. Творчі набори, настільні ігри, пазли, скетчбуки та альбоми можуть зацікавити дитину й подарувати їй нові враження.

Обираючи сюрприз, не потрібно намагатися вгадати, що зараз найпопулярніше серед дітей. Краще подумати про конкретну дитину, її характер, захоплення та те, що приносить їй задоволення. Саме такі подарунки найчастіше стають улюбленими.

FAQ

Що подарувати дитині на Миколая?

Дитині на Миколая можна подарувати настільну гру, пазли, набір для творчості, картину за номерами, скетчбук із матеріалами для малювання або набір для рукоділля. Вибір залежить від віку та захоплень дитини.

Що подарувати дитині на Миколая замість цукерок?

Замість солодощів можна обрати творчий набір, настільну гру, пазли, алмазну мозаїку, книжку, скетчбук або невелику іграшку. Такі подарунки допоможуть дитині цікаво провести час і, можливо, знайти нове захоплення.

Новини партнерів