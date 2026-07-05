В яких країнах є українські громади / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Українська мова має офіційний статус не лише на території України. Мало хто знає, але в далекій Бразилії існує місто, де українською можна спілкуватися в державних установах, навчальних закладах та під час культурних заходів. Йдеться про муніципалітет Прудентополіс, який став справжнім осередком української культури в Південній Америці.

Українське місто в серці Бразилії

Прудентополіс розташований у штаті Парана, куди наприкінці XIX — на початку XX століття масово переселялися українці. Переважно це були вихідці із Західної України, які шукали кращих умов для життя та розвитку своїх родин.

Попри тисячі кілометрів від батьківщини, переселенці зуміли зберегти свою мову, віру, традиції та звичаї. Саме тому сьогодні Прудентополіс часто називають однією з найбільш українізованих громад за межами України.

Реклама

Коли українська мова стала офіційною

Восени 2021 року муніципальна рада Прудентополіса одноголосно підтримала рішення надати українській мові статус однієї з офіційних мов міста.

Це означає, що українську можна використовувати поряд із португальською в культурній, освітній та громадській сферах. Таке рішення стало знаком поваги до численної української громади, яка вже понад століття є невід’ємною частиною життя муніципалітету.

Як живе українська громада сьогодні

Нащадки українських переселенців продовжують берегти культурну спадщину своїх предків. У місті діють українські церковні громади, фольклорні колективи, танцювальні ансамблі та культурні товариства.

У багатьох сім’ях українська мова передається від покоління до покоління, а діти вивчають її разом із португальською.

Реклама

Особливу увагу приділяють і традиційним святам. Тут урочисто відзначають:

Різдво за українськими звичаями;

Святвечір із традиційними стравами;

Великдень із розписом писанок та освяченням великодніх кошиків;

фестивалі української культури, музики та народного мистецтва.

Чому це важливо

Приклад Прудентополіса демонструє, що мова може жити й розвиватися навіть далеко від історичної батьківщини. Завдяки зусиллям кількох поколінь українців вдалося не лише зберегти мовну спадщину, а й зробити її офіційною частиною життя цілого міста.

Це ще раз підтверджує, що українська культура має сильне коріння далеко за межами Європи, а наша мова залишається важливою складовою ідентичності для сотень тисяч українців у різних куточках світу.

Де ще можна почути українську

Хоча офіційний статус українська мова отримала саме в Прудентополісі, великі українські громади також проживають у Канаді, США, Польщі, Аргентині та Австралії. Там працюють українські школи, культурні центри, церкви, виходять україномовні газети та проводяться фестивалі, що допомагають зберігати національну спадщину навіть за тисячі кілометрів від України.

Реклама

Новини партнерів