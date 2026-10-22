Не лише від застуди: 10 корисних властивостей калини, про які ніхто не знає

Яка користь калини для здоров’я

Реклама

Калина — одна з найвідоміших українських ягід, яку традиційно додають до чаю, варення та домашніх напоїв. Проте її цінність не обмежується народними рецептами від застуди. У науковому огляді, опублікованому в журналі Nutrients, дослідники з Лодзького технічного університету Польщі описали склад калини звичайної: плоди містять вітамін C, каротиноїди, поліфеноли та інші біологічно активні сполуки. Ознайомитися з дослідженням можна тут.

Яка користь калини для здоров’я

Допомагає поповнювати запаси вітаміну C. Калина містить вітамін C, який потрібен для нормальної роботи імунної системи, синтезу колагену та засвоєння заліза з рослинної їжі. Однак сама ягода не гарантує захисту від застуди й не замінює повноцінного харчування. Містить антиоксидантні сполуки. Поліфеноли та інші речовини калини досліджують через їхню здатність нейтралізувати вільні радикали в лабораторних умовах. У повсякденному раціоні ягоди можуть бути частиною різноманітного харчування, багатого на рослинні продукти. Підтримує нормальне травлення. У плодах є харчові волокна, які допомагають роботі кишківника. Водночас їхня кількість залежить від способу приготування: у процідженому сокові клітковини значно менше, ніж у цілих ягодах. Допомагає урізноманітнити раціон у холодну пору року. Заморожена калина дає змогу додавати ягоди до страв і напоїв навіть узимку. Частина вітаміну C може руйнуватися під час тривалого зберігання та нагрівання, тому не варто розраховувати на однаковий вміст у свіжих і термічно оброблених плодах. Містить каротиноїди. Ці природні пігменти беруть участь у захисті клітин від окисного пошкодження. Деякі каротиноїди організм може використовувати як попередники вітаміну A, необхідного для зору та нормального стану шкіри й слизових оболонок. Є джерелом природних органічних кислот. Вони формують характерний кислуватий смак калини та впливають на властивості ягід. Завдяки цьому калина добре підходить для соусів, морсів і ягідних добавок до страв. Містить рослинні пігменти — антоціани. Ці сполуки належать до поліфенолів і надають плодам характерного забарвлення. Антоціани досліджують через їхню антиоксидантну активність, однак результати лабораторних досліджень не означають, що вживання калини саме по собі запобігає певним хворобам. Може стати альтернативою солодким десертам. Свіжі або заморожені ягоди можна додавати до натурального йогурту, вівсянки чи домашніх соусів. Якщо не засипати калину великою кількістю цукру, вона допоможе урізноманітнити меню без надмірної солодкості. Підходить для приготування напоїв без кофеїну. Ягоди можна заварювати як самостійний напій або поєднувати з яблуком, м’ятою чи іншими ягодами. Це спосіб урізноманітнити питний режим, хоча калиновий чай не має доведеного лікувального ефекту проти застуди. Містить сполуки, які досліджують через їхній вплив на запальні процеси. У лабораторних експериментах окремі компоненти калини демонстрували протизапальну активність. Проте доказів недостатньо, щоб рекомендувати ягоди як засіб для лікування запальних захворювань у людей.

Як правильно вживати калину

Ягоди можна їсти після повного достигання, додавати до каш, йогуртів, соусів або готувати з них напої. Калина має виразний кислий і терпкий смак, тому її часто поєднують із солодшими фруктами. Заморожування допомагає зберігати ягоди й робить їх зручними для використання впродовж року.

Реклама

Не варто сприймати калину як ліки або самостійно використовувати концентровані екстракти замість призначеного лікування. Якщо після ягід виникає дискомфорт, їхнє вживання потрібно припинити. Людям, які приймають ліки або мають хронічні захворювання, перед використанням концентрованих рослинних засобів варто порадитися з лікарем.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів