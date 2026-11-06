Не лише вікна: як самостійно перевірити й утеплити вхідні двері перед зимою

Як утеплити двері

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Коли на вулиці холодає, неприємний протяг від порога в передпокої часто свідчить про проблеми зі вхідними дверима. Зазвичай причиною стають сплющена ущільнювальна гума або дверне полотно, що злегка просіло. Обидві ці проблеми можна легко усунути самостійно без залучення майстрів. Фахівці розповіли, як це зробити.

Скільки тепла втрачається через вхідні двері

Згідно з сучасними будівельними нормами, нові двері повинні мати спеціальний захисний бар’єр із коефіцієнтом теплопередачі не вище 1,3 W/(м²·K). На практиці це означає неминучі природні втрати тепла через саме дверне полотно на рівні близько 1,2 кВт·год на добу (це приблизно стільки ж енергії, скільки витрачає невеликий побутовий обігрівач за одну годину роботи).

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Однак старі двері пропускають значно більше холоду. Ба більше, навіть нові конструкції стають «дірявими», якщо зношуються ущільнювачі або з’являються щілини. Через них під час вітру відбувається постійний повітрообмін, тепле повітря виходить назовні, а крижане задувається в помешкання. Тому перевіряти герметичність варто незалежно від віку дверей.

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Як перевірити двері на герметичність

Перевірити, чи пропускають двері холод, можна кількома доступними методами:

Тест з аркушем паперу. Помістіть звичайний аркуш паперу між дверима та коробкою, а потім закрийте їх і спробуйте витягнути. Якщо він висувається без жодного опору — притиск занадто слабкий. Перевірку варто повторити по всьому периметру.

Тест із запаленим пахощами (або свічкою). У вітряний день повільно проведіть тліючим предметом уздовж стиків, там, де дим відхиляється або починає коливатися, до будинку просочується протяг.

Візуальний огляд. Якісна гума має бути м’якою і пружною, швидко відновлюючи форму після натискання пальцем. Якщо ущільнювач сплющений, потрісканий чи твердий — жодна регуляція йому не допоможе, його доведеться замінити.

Заміна зношеного ущільнювача крок за кроком

Якщо стара гумка повністю втратила еластичність, її заміна займе зовсім небагато часу.

Купіть ущільнювач, який за формою і профілем повністю повторює старий (найкраще взяти шматочок старого з собою до магазину). Занадто тонкий профіль не закриє щілину, а надто товстий заважатиме зачиняти двері. Акуратно витягніть стару гумку з паза, ретельно очистьте канавку від бруду й залишків клею та насухо витріть. Починайте вдавлювати новий ущільнювач із кута за допомогою великого пальця. Головне правило: ні в якому разі не розтягуйте гуму під час монтажу, інакше вона згодом стиснеться і втратить свої властивості. У кутах підріжте матеріал під кутом 45 градусів (або згідно з інструкцією виробника) так, щоб кінці стикалися впритул.

На завершення перевірте двері тестом із папером. Щоб гума служила довго та не примерзала в морози, перед настанням холодів змастіть її звичайною дитячою пудрою (тальком) або силіконовим мастилом.

Регулювання петель і підготовка замків

Якщо ущільнювальна гума виглядає добре, але аркуш паперу все одно витягується без опору, річ у правильному положенні дверей.

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Більшість сучасних дверей мають регульовані петлі. За допомогою шестигранного ключа можна підняти просіле полотно або вирівняти щілини. Робити це слід обережно, перевіряючи результат після кожного оберту гвинта.

Силу прилягання дверей до рами регулюють гвинтами на петлях або за допомогою планки замка, домагаючись того, щоб папір у дверях тримався з відчутним опором.

Перед зимою обов’язково змастіть рухомі деталі замка (язичок, ригелі) спеціальним спреєм або технічним мастилом, щоб механізм працював м’яко. Для серцевини замка використовуйте лише спеціальні засоби для циліндрів, щоб не забити її звичайним мастилом.

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