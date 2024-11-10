Не манка й не хліб: додайте у фарш цей інгредієнт – котлети будуть соковитими та ніжними

Така страва досить проста й швидка в приготуванні, тому це відмінний варіант для обіду чи вечері.

Досвідчені господині поділилися своїм секретом приготування соковитих та ароматних котлет. У фарш замість хліба чи манки треба додати бекон. Він перетворить звичайні котлети на вишукану ароматну страву, яка неодмінно сподобається вашій родині.

Як приготувати соковиті й ароматні котлети з беконом

Інгредієнти:

500 грамів курячого фаршу;

200 грамів бекону;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

1 яйце;

перець, сіль та спеції за смаком;

панірувальні сухарі.

Спосіб приготування. Подрібніть бекон, цибулю та часник, подрібнений бекон треба обсмажити. Це надасть котлетам соковитості й аромату. У глибокій ємності змішайте фарш, бекон, часник, цибулю, яйце та спеції. Наприкінці додайте панірувальні сухарі, вони зроблять котлети пухкими та ніжними. Фарш трохи відбийте, тоді структура котлет буде більш щільною. Змастіть руки олією чи водою та сформуйте котлети. Обсмажуйте котлети на сковорідці по 5 хвилин з обох боків до золотавої скоринки. Опісля складіть їх на пательню, накрийте кришкою та протушкуйте дві хвилини, щоб вони стали більш соковитими та ніжними.

Читайте також:

Як заварити ідеальну каву з оксамитовою пінкою та насиченим смаком: покрокова інструкція

Що зробити, щоб у домі завжди був приємний аромат: пахнутиме дорого й вишукано

Додайте цей інгредієнт в омлет — і не пожалкуєте: страва стане пишною, наче хмаринка