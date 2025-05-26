Не можна купувати ці дрова: вони лише тліють, не дають тепла і від них багато сажі

Які дрова не горять, а тліють / © www.freepik.com/free-photo

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В холодну пору року всі, хто має пічне опалення, обігріваються дровами. Досвідчені господарі дали кілька рекомендацій стосовно того, які дрова краще не купувати, бо вони погано горять і димлять, оскільки можна витратити купу грошей на ту деревину, від якої не буде жодної користі. Розповідаємо, посилаючись на ресурс «Радіо Трек», які дрова краще не запасати на зиму, бо від них мало тепла і багато диму.

Які дрова не горять, а тліють: повний список

Хвойні дерева — туя, ялина, сосна. Така деревина містить забагато смоли, яка повністю не згорає, а забиває димохід. Після опалення хвойними дровами залишається забагато сажі.

Тополя, осика, липа практично не дають тепла, бо занадто швидко горять.

Кедр — це дуже дорога деревина, яку не варто купувати для опалення помешкання. Кедрові дрова довго тліють, тому не даватимуть тепла, зате буде багато диму.

Які дрова ідеальні для опалення будинків

Дубові дрова мають високу щільність, довго горять і добре опалюють приміщення. Однак така деревина не з дешевих.

Ясен дуже популярний, його часто купують, бо він дає багато тепла. Але ці дрова також мають високу ціну.

Букові дрова також мають високу теплотворну здатність.

Тління дров — добре це чи погано

Коли дрова тліють, вони виділяють багато диму й мало тепла, бо немає нормального полум’я. Тління призводить до того, що деревина під час згоряння має низьку ефективність для обігрівання помешкання.

До того ж тління призводить до накопичення сажі та смоли, через що доводиться частіше чистити димохід. А це забирає купу сил, часу та коштів.

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