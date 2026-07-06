Не можна так заряджати смартфон, бо вб’єте батарею за кілька днів: помилка, яка дорого обійдеться

Як правильно заряджати смартфон

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Більшість власників смартфонів навіть не підозрюють, що саме неправильне заряджання є однією з головних причин швидкого зношування акумулятора. Згодом телефон починає стрімко втрачати заряд, перегрівається, повільніше заряджається, а в окремих випадках батарея може вийти з ладу значно раніше, ніж передбачив виробник. Фахівці наголошують, що сучасні літій-іонні акумулятори досить надійні, однак вони чутливі до перегрівання, глибокого розряду та неякісних зарядних пристроїв. Якщо уникати поширених помилок, батарея без проблем прослужить кілька років.

Найнебезпечніша помилка під час заряджання смартфона

Найбільше шкодить акумулятору перегрівання. Саме висока температура є головним ворогом будь-якої літій-іонної батареї.

Не варто заряджати смартфон, якщо він лежить під прямими сонячними променями, на підвіконні, в автомобілі під час спеки або на м’якій поверхні — дивані, ковдрі чи подушці. У таких умовах тепло не відводиться належним чином, тому батарея нагрівається значно сильніше.

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Ще одна поширена помилка — користуватися телефоном під час заряджання. Вимогливі мобільні ігри, перегляд відео у високій якості чи робота навігатора змушують процесор працювати на максимумі, через що температура пристрою суттєво зростає.

Чи можна залишати телефон на зарядці на всю ніч

Це питання викликає багато суперечок. Насправді сучасні смартфони після досягнення 100% автоматично припиняють заряджання. Проте вночі вони періодично підзаряджають батарею, коли рівень заряду трохи знижується.

Такі мікроцикли не призведуть до миттєвої поломки, однак за щоденного повторення можуть пришвидшити природне старіння акумулятора. Саме тому, якщо є можливість, краще відключати зарядний пристрій після повного заряджання.

Чому не можна постійно розряджати батарею до нуля

Чимало користувачів досі вважають, що телефон потрібно повністю розрядити, а вже потім заряджати. Це правило давно втратило актуальність.

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Літій-іонні батареї значно краще працюють, коли рівень заряду підтримується приблизно від 20 до 80 відсотків. Повний розряд створює додаткове навантаження на елементи живлення і поступово скорочує їхній ресурс.

Якщо смартфон регулярно вимикається через розряджену батарею, її ємність починає зменшуватися швидше.

Які зарядні пристрої можуть пошкодити акумулятор

Не менш важливо використовувати якісний адаптер живлення та кабель.

Дешеві зарядні пристрої невідомого походження часто подають нестабільну напругу. Через це акумулятор сильніше нагрівається, а контролер живлення працює з перевантаженням. У найгірших випадках це може призвести навіть до пошкодження смартфона.

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Фахівці рекомендують користуватися оригінальними зарядними пристроями або сертифікованими аналогами від перевірених виробників.

Чи потрібно знімати чохол під час заряджання

Якщо під час заряджання телефон стає дуже гарячим, особливо за використання швидкої зарядки, щільний чохол краще тимчасово зняти.

Він утримує тепло всередині корпусу, через що температура батареї підвищується. Це особливо актуально влітку, коли повітря вже досить гаряче.

Як правильно заряджати смартфон, щоб батарея прослужила довше

Експерти радять не чекати, поки заряд впаде до нуля, уникати перегрівання пристрою, використовувати лише якісні зарядні пристрої та не залишати телефон постійно підключеним до мережі після завершення заряджання.

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Також бажано не користуватися смартфоном для важких завдань під час зарядки та не заряджати його у місцях із дуже високою температурою.

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