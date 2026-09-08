Куди подіти гнилі яблука

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Восени під яблунями нерідко утворюється справжній килим із падалиці. Частина плодів ще цілком придатна для використання, а деякі вже починають гнити, покриватися плямами та пліснявою. Залишати таку падалицю просто під деревом — не найкраща ідея. Опалі плоди можуть стати місцем зимівлі деяких шкідників і джерелом інфекції. Саме тому садівники радять регулярно прибирати їх із землі. Але це не означає, що всі яблука потрібно просто викидати. Є кілька способів, щоб використати їх на городі та кухні.

Покласти до компосту — але не всю падалицю

Здорові чи просто пошкоджені падінням яблука можна відправити в компост. Їх краще подрібнити, а потім чергувати з сухим листям, травою, соломою та іншою органікою.

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Не варто засипати компостну купу самими яблуками: велика кількість соковитих плодів швидко ущільнюється та створює надлишок вологи.

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А ось яблука з явними ознаками інфекцій краще не додавати до звичайного домашнього компосту, особливо якщо готовий компост плануєте використовувати під плодовими деревами. Домашня компостна купа не завжди нагрівається достатньо, щоб знищити всіх збудників хвороб.

Закопати на майбутній грядці

Якщо яблука не мають ознак хвороби, їх можна використати як органічну масу. Плоди подрібнюють і закладають у ґрунт не безпосередньо біля стовбура дерева, а на місці майбутньої грядки.

Яблука потрібно добре прикрити землею, щоб вони не залишалися на поверхні та не приваблювали комах. Під час розкладання органіка поступово повертає в ґрунт частину поживних речовин.

Використати здорову падалицю для кухонних заготовок

Не кожне опале яблуко є гнилим. Якщо плід просто впав із дерева, залишився цілим і не має плісняви, великих пошкоджень чи ознак хвороби, його можна перебрати та використати для їжі.

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З таких яблук готують компоти, пюре, начинку для пирогів або інші домашні страви.

Але плоди, які довго лежали на землі, сильно пошкоджені, підгнилі або мають плісняву, для домашніх заготовок краще не використовувати. Падалиця контактує із ґрунтом і може мати додаткове мікробне забруднення.

Вивезти з ділянки

Якщо яблука вкриті пліснявою або мають характерні плями гнилі, найбезпечніший варіант — зібрати їх і винести з саду.

Особливо це важливо, якщо на плодах видно ознаки грибкового захворювання або вони пошкоджені шкідниками. Так ви не залишаєте потенційне джерело інфекції безпосередньо під яблунею.

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