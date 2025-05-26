Не близько, але і не надто далеко: агрономи назвали точну відстань, на якій краще висаджувати огірки у відкритий ґрунт

На якій відстані садять огірки один від одного / © unsplash.com

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Якщо насіння огірків висаджувати з урахуванням усіх необхідних умов, це забезпечить щедрий врожай. Ця рослина потребує достатнього простору для повноцінного розвитку.

Коли і як правильно садити огірки

Огірки — теплолюбна культура, що потребує багато сонячного світла. Насіння варто висівати у відкритий ґрунт лише після того, як земля прогріється до 13°C, зазвичай це кінець квітня або початок травня. Для висівання обирайте добре освітлені сонцем ділянки без тіні.

Ідеальними попередниками для огірків є картопля, бобові, цибуля та капуста. Натомість після гарбузів, динь і кабачків їх садити не рекомендується, щоб уникнути розвитку спільних захворювань.

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Насіння огірків не слід заглиблювати в ґрунт надто сильно. Найкраща глибина висівання становить 4–5 см, а на щільних, важких ґрунтах — не більше 3–4 см, щоб паростки могли легко пробитися на поверхню.

Оптимальна відстань між огірками

Огірки можна вирощувати двома методами — горизонтально або вертикально.

У разі горизонтального способу важливо залишати близько 40 см між лунками, а міжряддя мають становити щонайменше 70–100 см, щоб рослини мали достатньо простору для росту та вентиляції.

За вертикального вирощування огірків насіння слід висівати з інтервалом 40–60 см, а відстань між рядами повинна становити щонайменше 120 см — це забезпечить достатній простір для росту батогів та зручність догляду.

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Пам’ятайте, що огірки не лише потребують тепла, а й особливо чутливі до рівня вологи. У посушливу погоду без дощів їх необхідно систематично зрошувати теплою водою — приблизно 20–25 літрів на кожен квадратний метр. Рекомендована частота поливання — 2–3 рази на тиждень.

Під час інтенсивного зростання огіркових рослин варто подбати про додаткове живлення. Для цього можна застосовувати натуральні добрива, які легко приготувати вдома. Зокрема, огірки добре реагують на внесення деревного попелу та дріжджового розчину — ці засоби зміцнюють рослини й стимулюють активне плодоношення.