Де не можна ховатися від Шахедів в селі / © Facebook/Varta 1

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Де ховатися від дронів категорично заборонено, а які місця в селі для цього підійдуть?

Найнебезпечніші місця

Верхні поверхи будинків

Часто “Шахеди” вражають саме верхні частини будинків, а тому нераціонально ховатися на горищі, мансарді чи навіть просто на другому-третьому поверсі. Пам’ятайте, що навіть уламки перекриттів, дахів, конструкцій та віконного скла є небезпечними для життя.

Біля скляних дверей, вікон

Під час вибуху скло є одним з найнебезпечніших елементів. Через вибухову хвилю воно розбивається на тисячі дрібних і гострих уламків, які летять з дуже високою швидкістю. Тому, навіть якщо ви перебували не в самому місці попадання, скляні двері або вікна можуть спричинити травми, несумісні з життям.

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Біла газових балонів, труб чи легкозаймистих матеріалів

“Шахеди” можуть спричинити значну пожежу, а тому ви наражаєте себе на особливу небезпеку, якщо ховаєтесь поряд з дровами, сіном, деревом, газовими трубами чи балонами. Інколи наслідки можуть бути більш серйозними, ніж сам удар дроном.

Біля автомобіля на відкритій місцевості

На відкритому просторі неможливо сховатися. Біля машини залишатися також небезпечно, адже вона може вибухнути чи спалахнути. Пам’ятайте, що уламки дронів можуть розлітатися на значні відстані.

В тимчасових спорудах, які мають слабке перекриття

Невеликі будівлі, старі сараї, альтанки чи теплиці — не найкраще місце для укриття. Їхня конструкція точно не витримає вибухової хвилі і додатково стануть ще одним джерелом уламків.

В саду під деревами

“Шахеди” можуть летіти низько, а тому дерева чи кущі не підходять для укриття. Дерева не зможуть зупинити вибухову хвилю, гілки легко зламаються, а тому двір не найкращий вибір.

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В підвалі, де немає двох виходів

Хоча здається, що підвал — це ідеальне укриття, проте важливо, щоб він мав два виходи. Інакше ви ризикуєте потрапити в пастку. Якщо він завалиться, людина може опинитися відрізаною від допомоги.

Які місця в селі можуть стати відносним укриттям

Надійний льох чи підвал

Якщо у вас міцний підвал, який має бетонне перекриття і щонайменше два виходи, він може стати хорошим місцем для укриття.

Заглиблення в ґрунті

Перебуваючи на відкритій місцевості, слід лягти в будь-яке заглиблення в землі (яма, канава тощо). Так ви значно зменшите ризик ураження уламками.

Внутрішня кімната в будинку

Якщо підвалу на території немає, сховайтесь у внутрішній кімнаті без вікон, подалі від зовнішніх стін. Найкраще, якщо між вами і зовнішньою стіною буде дві внутрішні. Також можете сісти на підлогу біля несучої стіни.

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Навіть якщо ви живете в селі, не ігноруйте сигнали тривоги. Пам’ятайте, що укриття, навіть неідеальне, краще, ніж небезпечні місця або повна відсутність укриття.