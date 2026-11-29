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Не нюд і не рожевий: трендовий колір манікюру для жінок 50+ (фото)
Цього сезону темно-вишневий колір повертається з новою силою
Жінкам 50+ років зовсім не обов’язково відмовлятися від насичених кольорів манікюру на користь стриманих нюдових відтінків. Навпаки, правильно підібраний лак може зробити образ елегантнішим і додати йому особливого шарму.
Чому темно-вишневий манікюр — це елегантний вибір після 50 років, читайте на сайті на ТСН.ua.
Один із найвдаліших варіантів сезону — темно-вишневий манікюр із глянцевим покриттям. Vogue España пише, що саме йому віддала перевагу 56-річна акторка Ума Турман.
Цей колір нагадує культовий Rouge Noir від Chanel — один із найвідоміших відтінків бренду. Він поєднує майже чорну основу з насиченими червоними переливами. Завдяки цьому манікюр має дорогий і вишуканий вигляд, але водночас залишається достатньо стриманим для повсякденних образів.
Стилітисти кажуть, що темна вишня — це наступний рівень класичного червоного. Майже чорна основа візуально робить манікюр витонченішим, а глянцевий фініш додає йому розкішного вигляду.
Кому пасуватиме темно-вишневий манікюр
Особливо вдало темно-вишневий лак виглядає на коротких нігтях. Насичений відтінок не потребує складного дизайну, стразів чи малюнків — достатньо акуратної форми та рівного глянцевого покриття.
Темно-вишневий манікюр — чудова альтернатива звичному нюду та світло-рожевим лакам. Він має не надто яскравий виглядає, але водночас додає образу виразності. Саме тому цей відтінок варто спробувати жінкам 50+, які хочуть мати елегантний і сучасний вигляд без складного нейл-дизайну.
Nails-експерти пояснили, на які варіанти у жінкам після 50 років варто звернути увагу:
короткі нігті овальної форми — додають рукам витонченості та мають природний вигляд;
м’який квадрат — підкреслює акуратність манікюру й добре поєднується з темними відтінками;
глянцеве покриття — робить колір глибшим і підкреслює його червоні переливи;
однотонний манікюр — найкраще розкриває красу темної вишні та створює ефект стриманої розкоші.
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Нагадаємо, ми писали про те, який розкішний відтінок став трендом осені-2026.