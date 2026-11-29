Манікюр. / © Instagram

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Жінкам 50+ років зовсім не обов’язково відмовлятися від насичених кольорів манікюру на користь стриманих нюдових відтінків. Навпаки, правильно підібраний лак може зробити образ елегантнішим і додати йому особливого шарму.

Чому темно-вишневий манікюр — це елегантний вибір після 50 років, читайте на сайті на ТСН.ua.

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Один із найвдаліших варіантів сезону — темно-вишневий манікюр із глянцевим покриттям. Vogue España пише, що саме йому віддала перевагу 56-річна акторка Ума Турман.

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Цей колір нагадує культовий Rouge Noir від Chanel — один із найвідоміших відтінків бренду. Він поєднує майже чорну основу з насиченими червоними переливами. Завдяки цьому манікюр має дорогий і вишуканий вигляд, але водночас залишається достатньо стриманим для повсякденних образів.

Стилітисти кажуть, що темна вишня — це наступний рівень класичного червоного. Майже чорна основа візуально робить манікюр витонченішим, а глянцевий фініш додає йому розкішного вигляду.

Кому пасуватиме темно-вишневий манікюр

Особливо вдало темно-вишневий лак виглядає на коротких нігтях. Насичений відтінок не потребує складного дизайну, стразів чи малюнків — достатньо акуратної форми та рівного глянцевого покриття.

Темно-вишневий манікюр — чудова альтернатива звичному нюду та світло-рожевим лакам. Він має не надто яскравий виглядає, але водночас додає образу виразності. Саме тому цей відтінок варто спробувати жінкам 50+, які хочуть мати елегантний і сучасний вигляд без складного нейл-дизайну.

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Nails-експерти пояснили, на які варіанти у жінкам після 50 років варто звернути увагу:

короткі нігті овальної форми — додають рукам витонченості та мають природний вигляд;

м’який квадрат — підкреслює акуратність манікюру й добре поєднується з темними відтінками;

глянцеве покриття — робить колір глибшим і підкреслює його червоні переливи;

однотонний манікюр — найкраще розкриває красу темної вишні та створює ефект стриманої розкоші.

ФОТО

Темно-вишневий манікюр. / © Instagram

Темно-вишневий манікюр. / © Instagram

Темно-вишневий манікюр. / © Instagram

Темно-вишневий манікюр. / © Instagram

Темно-вишневий манікюр. / © Instagram

Темно-вишневий манікюр. / © Instagram

Темно-вишневий манікюр. / © Instagram

Темно-вишневий манікюр. / © Instagram

Темно-вишневий манікюр. / © Instagram

Темно-вишневий манікюр. / © Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, який розкішний відтінок став трендом осені-2026.

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