Не носіть ці сумки: 5 моделей, які давно вийшли з моди, чим їх краще замінити

Ці антитрендові сумки вже давно ніхто не носить, їх краще замінити на нові.

Є моделі сумок, які будуть завжди в моді. Це класичні сумки іменитих італійських, французьких чи американських брендів, де продумано все до найдрібніших деталей. А є такі вироби, які не протрималися більше сезону в трендах, і наступного можуть зіпсувати навіть самий стильний та дорогий аутфіт. Розповідаємо, які моделі сумок не варто більше носити і чим їх краще замінити.

Сумки – копії бренду

Антитренди 2023: сумки, які вийшли з моди / Фото: pixabay.com

Це не найкращий спосіб підкреслити свій стиль. Оскільки така річ відразу видаватиме вас у громадському транспорті чи інших місцях. Краще купити якісну річ не дуже іменитих брендів або сумку без розпізнавальних елементів. Оскільки копія навіть дуже дорогого бренду може бути неякісною, що відразу здешевить ваш образ, навіть якщо він дуже стильний.

Мікро- та міні-сумки

Антитренди 2023: сумки, які вийшли з моди / Фото: pixabay.com

Такі сумки вже вийшли з моди досить давно. А ще вони непрактичні та незручні, бо гаманець і телефон туди не покладеш, тому доведеться тримати в руках. Такий аксесуар не підкреслює стиль, а радше спотворює його, власниця такої сумки виглядає кумедно, а не модно. Таку річ можна просто замінити на клатч чи сумку невеликих розмірів.

Сумки з бісеру

Антитренди 2023: сумки, які вийшли з моди / Фото: pixabay.com

Такі сумки були актуальними кілька років тому, однак зараз вони втратили свої позиції. Оскільки такі моделі непрактичні та неординарні, тому на них не було попиту. Краще звернути увагу на трендові сумки, які виготовлені у техніці кроше.

Замшеві сумки

Антитренди 2023: сумки, які вийшли з моди / Фото: pixabay.com

Такі сумки втратили свої позиції ще з 2021 року. Вони складні у догляді і досить дорогі. Тому краще звернути увагу на якісні сумки з екошкіри, які мають дорогий та стильний вигляд, але досить практичні і коштують утричі дешевше.

Сумки на пояс чи бананки

Антитренди 2023: сумки, які вийшли з моди / Фото: pixabay.com

Такі сумки як стрімко піднялися на модний олімп, так само стрімко злетіли звідти. Краще цей аксесуар замінити на невелику сумку через плече – вона досить зручна і підкреслюватиме повсякденний стиль своєї власниці.

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