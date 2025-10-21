Не обрізайте троянди занадто коротко: одна помилка — і квіти не переживуть зиму

Троянди / © pixabay.com

Реклама

Коли температура повітря починає опускатися, варто злегка обрізати кущі троянди. Важливо - злегка, а не переобрізати. Цей процес, проведений з кущами восени, підготує їх до зими та допоможе пережити цей холодний період.

Коли і як правильно обрізати троянди, розповіли садові експерти ресурсу Martha Stewart.

Легке обрізання перед зимою допомагає захистити троянди від негоди. Високі, неслухняні пагони більш схильні до пошкоджень від зимових вітрів. Зменшення кількості пагонів також допоможе їх не ламатися від снігу чи льоду. Саме тому процес обрізання допоможе захистити рослини в холодні місяці.

Реклама

Важливо не дотягнути цей процес до настання сильних холодів. Фахівці кажуть, що підійде будь-який час доби, але уникайте обрізання під час заморозків або одразу після них.

Як обрізати

Вам знадобляться гострі секатори, сучкорізи для товстіших пагонів та рукавички.

Огляньте свої троянди на наявність коричневих або почорнілих пагонів. Це часто ознаки хвороби. Обрізайте їх, доки не побачите зеленувато-білу тканину всередині стебла.

Видаліть усі гілки, які труться одна об одну, але уникайте обрізання здорової зеленої деревини, якщо в цьому немає абсолютної необхідності. Надмірне обрізання може стимулювати появу ніжних нових пагонів, які не переживуть зимових температур.

Реклама

Садівники також рекомендують обривати всі відцвілі пелюстки замість того, а не обрізати засохлі квіти троянд. Це сигналізує рослині про те, що потрібно припинити цвітіння та почати переходити до стану спокою, дозволяючи старим квітам утворити плоди.

Крім того, важливо восени прибрати навколо трояндових клумб та видалити будь-які рослинні залишки, які могли бути заражені чорною плямистістю або іншими поширеними хворобами троянд.

Нагадаємо, ми писали поради, які допоможуть врятувати троянди взимку від морозів.