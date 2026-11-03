Не одна і не п'ять: вчені з'ясували, скільки чашок кави на день можуть сповільнити старіння

Чашка кави / © pexels.com

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Помірне споживання кави може бути пов’язане з повільнішим біологічним старінням організму. Дослідники з лондонського Королівського коледжу виявили, що люди, які випивали три-чотири чашки кави на день, мали довші теломери — структури, довжина яких вважається одним із показників старіння клітин. Різниця, за оцінками науковців, могла відповідати приблизно п’яти рокам біологічного віку.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі BMJ Mental Health, передає blikk.

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Як кава може впливати на старіння клітин

У дослідженні взяли участь 436 людей із тяжкими психічними розладами. Серед них 259 учасників мали діагноз шизофренії, решта — розлади настрою, зокрема біполярний розлад і психотичну депресію.

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Науковці розділили учасників на чотири групи залежно від кількості кави, яку вони випивали щодня:

ті, хто взагалі не пив кави;

ті, хто випивав одну-дві чашки;

ті, хто вживав три-чотири чашки;

ті, хто випивав п’ять і більше чашок.

Після аналізу зразків крові дослідники виявили, що в людей, які випивали три-чотири чашки кави на день, теломери були довшими, ніж у тих, хто не вживав цей напій.

Після врахування віку, статі, етнічного походження, куріння, типу захворювання та лікування різниця в довжині теломерів відповідала приблизно п’яти рокам біологічного віку.

Водночас у тих, хто випивав п’ять і більше чашок кави щодня, подібного зв’язку не виявили.

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Що таке теломери та чому вони важливі

Теломери — це структури на кінцях хромосом, які захищають їх від пошкоджень. Їх часто порівнюють із пластиковими наконечниками на кінцях шнурків.

З кожним поділом клітин теломери поступово коротшають, тому їхню довжину використовують як один із показників біологічного старіння.

На цей процес впливають не лише вік, а й інші чинники. Зокрема, у людей із тяжкими психічними розладами скорочення теломерів може відбуватися швидше. Також на їхній стан впливають харчування, запальні процеси та окислювальний стрес.

Дослідники припускають, що можливий зв’язок із кавою пояснюється її складом. Напій містить антиоксидантні та протизапальні сполуки, які можуть впливати на процеси, пов’язані зі старінням клітин.

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Чи означає це, що каву потрібно пити щодня

Науковці наголошують: результати дослідження не доводять, що саме кава уповільнює старіння. Робота мала спостережний характер, тому встановити прямий причинно-наслідковий зв’язок неможливо.

Крім того, дослідники не враховували тип кави, час її вживання та інші джерела кофеїну. Також вони не виключають, що надмірне споживання напою може мати несприятливий вплив.

За рекомендаціями Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA), для більшості здорових дорослих зазвичай безпечним вважається споживання до 400 мг кофеїну на день. Однак це не універсальна норма: вміст кофеїну в різних видах кави суттєво відрізняється, а індивідуальна чутливість до нього може бути різною.

Тож, дослідження вказує на можливий зв’язок між помірним споживанням кави та довшими теломерами, але поки не дає підстав вважати цей напій засобом проти старіння.

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