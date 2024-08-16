Не переходьте на суржик: якими українськими відповідниками замінити найвідоміші слова-покручі

Розповідаємо, що таке суржик, які є найвідоміші слова-покручі, якими українськими лексемами їх краще замінити.

Що таке суржик

У тлумачному словнику є перше визначення слова "суржик" – це суміш жита й пшениці, жита та ячменю, ячменю та вівса. Але нас цікавить похідне значення лексеми – це поєднання елементів двох та більше мов, яке притаманне переважно прикордонним регіонам, хоча може поширюватися й на інші області. Російський імперіалізм століттями вів боротьбу з українською мовою в усіх регіонах України, тому ці слова-паразити глибоко засіли у свідомості багатьох українців.

Щоб очистити своє мовлення від таких слів-покручів, треба знати українські відповідники найвідоміших із них. Тому варто не цуратися заглядати до словників, приєднуватися до різноманітних мовних груп у соцмережах та читати класичну українську літературу. Таким чином ви зможете покращити знання української мови і менше послуговуватиметеся калькованими словами.

Якими українськими відповідниками найкраще замінити суржик

Найчастіше суржик можна почути у вживанні таких слів:

получати — отримувати;

помниш — пам’ятаєш;

підстроюватися — підлаштовуватися;

начинати — починати;

представте собі — тільки подумайте;

мішати — заважати;

іздіватися — знущатися;

поняв — зрозумів;

включити — увімкнути;

співставляти — порівнювати;

відноситися — ставитися, стосуватися, належати;

знімати квартиру — винаймати квартиру.

нагрузка – навантаження;

приймати участь – брати участь;

на протязі – протягом;

співпадати – збігатися;

здати іспит – скласти іспит;

під відкритим небом – просто неба;

позориться – осоромитися;

рибалка (як процес) – риболовля;

пробка (матеріал) – корок;

адрес – адреса;

багаточисельний – численний;

срок – термін;

оптом – гуртом;

зря – надарма, даремно;

все рівно – все одно, однаково;

по поводу – з приводу.

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