Не переходьте на суржик: якими українськими відповідниками замінити найвідоміші слова-покручі

Насильне нав’язування російської мови і постійне придушення української породило таке явище як суржик.
Розповідаємо, що таке суржик, які є найвідоміші слова-покручі, якими українськими лексемами їх краще замінити.
Що таке суржик
У тлумачному словнику є перше визначення слова "суржик" – це суміш жита й пшениці, жита та ячменю, ячменю та вівса. Але нас цікавить похідне значення лексеми – це поєднання елементів двох та більше мов, яке притаманне переважно прикордонним регіонам, хоча може поширюватися й на інші області. Російський імперіалізм століттями вів боротьбу з українською мовою в усіх регіонах України, тому ці слова-паразити глибоко засіли у свідомості багатьох українців.
Щоб очистити своє мовлення від таких слів-покручів, треба знати українські відповідники найвідоміших із них. Тому варто не цуратися заглядати до словників, приєднуватися до різноманітних мовних груп у соцмережах та читати класичну українську літературу. Таким чином ви зможете покращити знання української мови і менше послуговуватиметеся калькованими словами.
Якими українськими відповідниками найкраще замінити суржик
Найчастіше суржик можна почути у вживанні таких слів:
- получати — отримувати;
- помниш — пам’ятаєш;
- підстроюватися — підлаштовуватися;
- начинати — починати;
- представте собі — тільки подумайте;
- мішати — заважати;
- іздіватися — знущатися;
- поняв — зрозумів;
- включити — увімкнути;
- співставляти — порівнювати;
- відноситися — ставитися, стосуватися, належати;
- знімати квартиру — винаймати квартиру.
- нагрузка – навантаження;
- приймати участь – брати участь;
- на протязі – протягом;
- співпадати – збігатися;
- здати іспит – скласти іспит;
- під відкритим небом – просто неба;
- позориться – осоромитися;
- рибалка (як процес) – риболовля;
- пробка (матеріал) – корок;
- адрес – адреса;
- багаточисельний – численний;
- срок – термін;
- оптом – гуртом;
- зря – надарма, даремно;
- все рівно – все одно, однаково;
- по поводу – з приводу.
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