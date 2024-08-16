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Не переходьте на суржик: якими українськими відповідниками замінити найвідоміші слова-покручі

Не переходьте на суржик: якими українськими відповідниками замінити найвідоміші слова-покручі

Якими українськими словами замінити суржик / Фото: Freepik

Насильне нав’язування російської мови і постійне придушення української породило таке явище як суржик.

Розповідаємо, що таке суржик, які є найвідоміші слова-покручі, якими українськими лексемами їх краще замінити.

Що таке суржик

У тлумачному словнику є перше визначення слова "суржик" – це суміш жита й пшениці, жита та ячменю, ячменю та вівса. Але нас цікавить похідне значення лексеми – це поєднання елементів двох та більше мов, яке притаманне переважно прикордонним регіонам, хоча може поширюватися й на інші області. Російський імперіалізм століттями вів боротьбу з українською мовою в усіх регіонах України, тому ці слова-паразити глибоко засіли у свідомості багатьох українців.

Щоб очистити своє мовлення від таких слів-покручів, треба знати українські відповідники найвідоміших із них. Тому варто не цуратися заглядати до словників, приєднуватися до різноманітних мовних груп у соцмережах та читати класичну українську літературу. Таким чином ви зможете покращити знання української мови і менше послуговуватиметеся калькованими словами.

Якими українськими відповідниками найкраще замінити суржик

Найчастіше суржик можна почути у вживанні таких слів:

  • получати — отримувати;
  • помниш — пам’ятаєш;
  • підстроюватися — підлаштовуватися;
  • начинати — починати;
  • представте собі — тільки подумайте;
  • мішати — заважати;
  • іздіватися — знущатися;
  • поняв — зрозумів;
  • включити — увімкнути;
  • співставляти — порівнювати;
  • відноситися — ставитися, стосуватися, належати;
  • знімати квартиру — винаймати квартиру.
  • нагрузка – навантаження;
  • приймати участь – брати участь;
  • на протязі – протягом;
  • співпадати – збігатися;
  • здати іспит – скласти іспит;
  • під відкритим небом – просто неба;
  • позориться – осоромитися;
  • рибалка (як процес) – риболовля;
  • пробка (матеріал) – корок;
  • адрес – адреса;
  • багаточисельний – численний;
  • срок – термін;
  • оптом – гуртом;
  • зря – надарма, даремно;
  • все рівно – все одно, однаково;
  • по поводу – з приводу.

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