Не підходять жінкам після 40 років: стилістка назвала трендові речі, які краще не одягати на Новий рік

До вибору святкового образу жінки ставляться дуже серйозно. Адже існує думка, як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш.

Вибрати вбрання для зустрічі Нового року — важке завдання. Якщо в 20 років можна наважитися на екстравагантний образ, то в 40 вже не варто дивувати гостей екстремальним міні та яскравими принтами.

Стилістка назвала три трендові речі, які не варто одягати на Новий рік, якщо вам 40 і більше.

Яскравіше і коротше

Тренди 2023-го року захопила мода початку 2000-х, зокрема, максимально короткі спідниці. Тому в новорічних колекціях багатьох брендів та дизайнерів можна зустріти досить короткі сукні. Однак стилістка Хезер Андерсон стверджує, що після 40 міні краще не носити, навіть якщо ваша фігура все ще для цього підходить.

Для корпоративу чи тихого сімейного застілля блискучі короткі сукні можуть мати надто зухвалий вигляд. Однак, якщо вам дуже хочеться приміряти вбрання вище коліна, зверніть увагу на моделі до середини стегна. Доповніть їх піджаком з чоловічого плеча та туфлями на високих підборах.

Прозорість і ультра короткі шорти

Аксесуари для жінок в 40 років на Новий рік / Фото: Pexels

Останні кілька місяців можна було помітити, що зірки та інфлюенсери з'являються на публіці у повністю прозорих спідницях чи ультра коротких шортах, які більше нагадують спідню білизну. Такі тренди, звичайно, яскраві, але й дуже неоднозначні. Особливо жінкам за 40 не варто ризикувати і одягати таке інтригуюче вбрання.

Однак, якщо вам все ж хочеться чогось легкого і повітряного, зверніть увагу на напівпрозорі блузи. Під них краще одягати майку-алкоголічну або однотонний топ. Таке вбрання матиме вже більш стильний вигляд.

Романтично, але дуже непрактично

На зірках можна було неодноразово помітити різноманітні чокери з квітками, виготовлені з шовку чи шкіри. Хезер Андерсон вважає, що такі аксесуари підходять далеко не кожній жінці. Особливо краще відмовитися від масивної квітки на шиї, коли тобі за 40 років.

Якщо до такої прикраси неправильно підібрати вбрання чи макіяж, образ візуально додасть кілька років. До того ж, у жінок після 40 років шия вже видає вік, тому не варто привертати до неї особлвої уваги.

Якщо вам дуже подобається такий аксесуар, краще замінити його на велику брошку у вигляді квітки або чокер з кристалами. Останній матиме набагато спокійніший вигляд, а його блиск точно підійде для новорічного святкування.

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