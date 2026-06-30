Не підходьте близько: українців попередили про отруйну чорну змію, яку часто плутають із вужем

Яку чорну змію зустрічають в Україні / © wikimedia.org

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У теплу пору року українці дедалі частіше вирушають до лісів, на дачі чи до водойм. Саме в цей період зростає ймовірність зустрічі зі зміями. Однією з найменш упізнаваних, але водночас отруйних, є гадюка Нікольського. Через суцільне темне забарвлення її нерідко приймають за звичайного вужа, що може призвести до небезпечних наслідків. Фахівці наголошують: хоча ця змія не проявляє агресії без причини, у разі небезпеки вона здатна вкусити. Тому важливо знати, як її розпізнати та що робити за випадкової зустрічі.

Який вигляд має гадюка Нікольського

Головною особливістю цього виду є майже повністю чорне забарвлення тіла. Саме через це її часто називають чорною гадюкою.

Дорослі особини можуть досягати до 85 сантиметрів у довжину. На відміну від звичайного вужа, у гадюки Нікольського немає характерних жовтих або світлих плям по боках голови, які є найпомітнішою ознакою більшості вужів.

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Крім того, гадюка має більш кремезне тіло, коротший хвіст і трикутну форму голови, яка добре відділена від шиї.

Де можна зустріти цю змію

Найчастіше гадюка Нікольського трапляється у лісостеповій зоні України. Її популяції відомі на території:

Харківської області;

Полтавської області;

Черкаської області;

південних районів Вінницької області;

окремих лісових масивів, зокрема поблизу урочища Холодний Яр.

Полюбляє змія узлісся, чагарники, лісові галявини, балки та місця поблизу водойм, де достатньо укриттів.

Наскільки небезпечний її укус

Отрута гадюки Нікольського належить до гемотоксичної — вона впливає на кров та судини. Після укусу людина зазвичай відчуває:

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різкий біль у місці укусу;

швидке збільшення набряку;

почервоніння шкіри;

слабкість;

запаморочення;

іноді нудоту або підвищення температури.

Для більшості здорових дорослих людей укус не є смертельним, однак він може бути дуже небезпечним для дітей, людей похилого віку, алергіків та осіб із хронічними захворюваннями. Саме тому після укусу необхідно якомога швидше звернутися до лікаря.

Що робити, якщо вкусила гадюка

До прибуття медиків рекомендується:

зберігати спокій і мінімізувати рухи;

зафіксувати укушену кінцівку у нерухомому положенні;

пити достатньо чистої води;

якнайшвидше викликати швидку допомогу або самостійно дістатися до найближчого медичного закладу.

Не можна:

розрізати місце укусу;

висмоктувати отруту;

припікати рану;

накладати тугий джгут;

вживати алкоголь.

Такі дії можуть лише погіршити стан потерпілого.

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Як уникнути небезпечної зустрічі з гадюкою

Під час прогулянок природою фахівці радять бути уважними. Якщо ви прямуєте через високу траву або густі зарості, краще одягати закрите взуття та довгі штани.

Не варто торкатися руками каміння, пнів чи густих кущів, не переконавшись, що там немає плазунів. Якщо помітили змію, не наближайтеся до неї та не намагайтеся її прогнати. У більшості випадків вона сама відповзе, якщо не відчує загрози.

Чи потрібно знищувати гадюк

Попри те, що гадюка Нікольського є отруйною, вона відіграє важливу роль у природних екосистемах. Ці змії регулюють чисельність гризунів та інших дрібних тварин, а також самі є частиною харчового ланцюга.

Фахівці наголошують: якщо змія не становить безпосередньої загрози, її не слід вбивати. Найкраще рішення — спокійно відійти на безпечну відстань і дати плазуну можливість залишити територію самостійно.

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