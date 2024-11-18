Не починайте дзвінок зі слова "алло": які правила телефонної розмови

Варто знати, як найкраще почати бесіду і що говорити точно не треба.

Перші слова можуть встановити тон подальшої бесіди телефонного дзвінка. Використання популярних фраз "Алло, так, слухаю" може бути сприйнято, як неввічливе або незацікавлене. Є інші фрази, які допоможуть зробити розмову приємною.

Тренер з ораторського мистецтва Павло Мацьопа назвав п’ять правил телефонної бесіди.

Починати розмову слід з привітання "Доброго ранку", "Добрий день", "Вітаю".

Після цього запитайте людину - чи комфортно їй наразі спілкуватись. Якщо відповідь позитивна, то продовжуйте. Якщо ні – то запитайте, коли можна перетелефонувати.

Закінчуючи бесіду, обов’язково попрощайтесь та дочекайтесь останніх слів співрозмовника. Адже класти слухавку раніше – не тактовно.

Ніколи не закінчуйте розмову першими, якщо телефонували не ви. За етикетом закінчує бесіду той, хто зателефонував.

Цікаві факти

Слово "алло" в різних варіаціях вимовляють у багатьох країнах, але далеко не у всіх. Десь національний колорит виявився набагато сильнішим.

Так, зв’язавшись з людиною з Португалії, ви з високою ймовірністю почуєте слово "пронто", що означає готовність. Китаєць в трубку скаже вам "вей" – це таке досить формальне "агов".

В Ізраїлі нарівні з "алло" - національне вітання "шалом", те ж саме в арабських країнах зі словом "мерхаба" – універсальним "привіт". Незвичайний варіант в Казахстані, він вимовляється як "тиндап турмин" – буквально "слухаю".

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