Не починайте з таблеток: що реально допомагає, коли дитину захитує в авто

Хлопчик в автобусі / © pixabay.com

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Якщо дитину заколисує в машині, почніть не з таблеток, а з організації поїздки. Невеликі порції їжі, вода, свіже повітря, спокійний темп і зупинки можуть послабити неприємні відчуття. Якщо дитині дуже зле, ці кроки не замінюють консультації медичного працівника.

Захитування в транспорті виникає, коли те, що бачать очі, не збігається з відчуттям руху, яке надходить від внутрішнього вуха. Через це можливі запаморочення, нудота й блювання.

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Що зробити до виїзду

Не вирушайте з дитиною голодною або одразу після ситної їжі. Запропонуйте невеликий легкий перекус і візьміть у дорогу воду. Центри контролю та профілактики захворювань радять невеликі порції їжі та достатнє пиття як немедикаментозні способи полегшити захитування.

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Заздалегідь продумайте маршрут із паузами. Зупинка дає змогу вийти з автомобіля, перепочити й оцінити самопочуття дитини, не чекаючи, поки нудота посилиться.

Що допомагає в машині

Дитяче крісло має залишатися правильно встановленим відповідно до віку, зросту та ваги дитини. Не пересаджуйте її на небезпечне місце заради кращого огляду.

Провітріть салон і зробіть повітря комфортним. Щоб відволіктися від неприємних відчуттів, можна увімкнути спокійну музику. Читання, книжки й екран у дорозі краще відкласти: коли зір зосереджений на нерухомому предметі, дискомфорт може посилитися.

Не сваріть дитину за нудоту. Спокійна реакція дорослого не усуне причину захитування, проте допоможе не додавати напруження до неприємної ситуації.

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Якщо дитину вже нудить

Знайдіть безпечне місце для зупинки, виведіть дитину на свіже повітря й дайте їй відпочити. Воду можна пропонувати малими ковтками, зважаючи на самопочуття.

Якщо блювання повторюється, дитина млява або її стан не поліпшується, не продовжуйте поїздку через силу.

Ліки від заколисування дітям не можна купувати навмання. Важливі вік дитини, супутні стани та конкретний препарат. Деякі засоби не рекомендовані дітям, а рішення про ліки й правильну дозу краще обговорити з лікарем.

Такі препарати можуть спричиняти сонливість. У деяких дітей, навпаки, можлива надмірна активність або збудження. Не давайте дитині дорослі ліки, не діліть таблетки «на око» та не випробовуйте новий засіб перед далекою поїздкою без поради лікаря.

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Базовий план для поїздки — легка їжа й вода до виїзду, правильно встановлене дитяче крісло, погляд уперед, свіже повітря та регулярні паузи можуть значно покращити ситуацію.

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