Не поливайте їх у спеку: три популярні рослини, які витримують посуху та довго цвітуть

Лаванда / © Pixabay

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У спекотну погоду багато садівників намагаються якомога частіше поливати клумби, щоб рослини не постраждали від високих температур. Втім, деякі декоративні культури добре пристосовані до посушливих умов і не потребують регулярного поливу навіть у розпал літа. Експерт із садівництва назвав три рослини, які легко переносять спеку та можуть тішити тривалим цвітінням.

Про це повідомило видання Express.

За словами садівника, який ділиться порадами у TikTok під ніком @viewfromthepottingbench, ці рослини вже можна придбати в садових центрах. Вони не лише стійкі до високих температур, а й допомагають скоротити час на догляд за садом.

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Першою серед них експерт назвав лаванду. Він назвав її справжньою класикою, яка має бути майже в кожному саду. Лаванда довго цвіте, вирізняється сильним ароматом і приваблює бджіл та інших комах-запилювачів. Оскільки цей середземноморський чагарник звик до спекотного клімату, він добре переносить сухий ґрунт і вважається однією з найбільш посухостійких декоративних рослин.

Другою рослиною стала ехінацея, яку садівник назвав однією зі своїх улюблених. Вона представлена у різноманітних кольорах, добре росте на більшості типів ґрунтів і найкраще почувається на відкритих сонячних ділянках. Великі квітки на високих стеблах приваблюють метеликів і запилювачів, а сама рослина здатна самостійно поширюватися садом, утворюючи нові кущі без додаткових зусиль.

Третім у списку став агапантус. За словами експерта, ця рослина з білими, синіми або фіолетовими суцвіттями однаково добре підходить як для невеликих садів, так і для просторих ділянок. Він рекомендує висаджувати не поодинокі рослини, а кілька одразу в різних місцях саду. Завдяки потужній кореневій системі агапантус легко переносить спеку, а також добре підходить для поділу й подальшого розмноження.

Нагадаємо, поливання, обрізання відцвілих квітів, боротьба зі шкідниками та ще кілька важливих справ можуть суттєво вплинути на стан саду. Експерт пояснив, що потрібно зробити в липні.

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