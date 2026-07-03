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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
379
Час на прочитання
2 хв

Не поливайте їх у спеку: три популярні рослини, які витримують посуху та довго цвітуть

У літню спеку не всі рослини потребують рясного поливу. Експерт із садівництва назвав три популярні види, які добре переносять посуху та можуть цвісти все літо без постійного зволоження.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Лаванда

Лаванда / © Pixabay

У спекотну погоду багато садівників намагаються якомога частіше поливати клумби, щоб рослини не постраждали від високих температур. Втім, деякі декоративні культури добре пристосовані до посушливих умов і не потребують регулярного поливу навіть у розпал літа. Експерт із садівництва назвав три рослини, які легко переносять спеку та можуть тішити тривалим цвітінням.

Про це повідомило видання Express.

За словами садівника, який ділиться порадами у TikTok під ніком @viewfromthepottingbench, ці рослини вже можна придбати в садових центрах. Вони не лише стійкі до високих температур, а й допомагають скоротити час на догляд за садом.

Першою серед них експерт назвав лаванду. Він назвав її справжньою класикою, яка має бути майже в кожному саду. Лаванда довго цвіте, вирізняється сильним ароматом і приваблює бджіл та інших комах-запилювачів. Оскільки цей середземноморський чагарник звик до спекотного клімату, він добре переносить сухий ґрунт і вважається однією з найбільш посухостійких декоративних рослин.

Другою рослиною стала ехінацея, яку садівник назвав однією зі своїх улюблених. Вона представлена у різноманітних кольорах, добре росте на більшості типів ґрунтів і найкраще почувається на відкритих сонячних ділянках. Великі квітки на високих стеблах приваблюють метеликів і запилювачів, а сама рослина здатна самостійно поширюватися садом, утворюючи нові кущі без додаткових зусиль.

Третім у списку став агапантус. За словами експерта, ця рослина з білими, синіми або фіолетовими суцвіттями однаково добре підходить як для невеликих садів, так і для просторих ділянок. Він рекомендує висаджувати не поодинокі рослини, а кілька одразу в різних місцях саду. Завдяки потужній кореневій системі агапантус легко переносить спеку, а також добре підходить для поділу й подальшого розмноження.

Нагадаємо, поливання, обрізання відцвілих квітів, боротьба зі шкідниками та ще кілька важливих справ можуть суттєво вплинути на стан саду. Експерт пояснив, що потрібно зробити в липні.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
379
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